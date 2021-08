Proclamazione delle lauree in Arena, lettera al rettore dell'università di Verona

A tre mesi di distanza dal suo appello al sindaco di Verona Federico Sboarina, Salvatore Nucera ci prova con il rettore dell'università scaligera Pierfrancesco Nocini. E sempre con una lettera aperta. Il ragazzo si è laureato in giurisprudenza a Verona nel pieno della pandemia e quindi da casa. Il suo sogno è quello di coronare l'importante traguardo raggiunto con una proclamazione in Arena. «Mi sono permesso di rilanciare un'idea già avanzata dal Consiglio Studenti, e condivisa dall'amministrazione comunale, per una celebrazione in Arena per coloro che hanno visto negarsi la proclamazione solenne, un momento tanto atteso da chi ha avuto la fortuna di frequentare le aule universitarie e la vita accademica», ha scritto Nucera.

«Ricordo ancora il vostro discorso di presentazione al Polo Zanotto - ha aggiunto il neolaureato rivolgendosi a Nocini - in cui dimostrò di voler infondere nuova linfa al sentimento di appartenenza all'accademia veronese. Ebbene, tale esigenza non può che dirsi aumentata dopo la recente tragedia pandemica. Sono consapevole delle molteplici difficoltà dovute all'organizzazione di un tale evento, unico nella storia veronese, connesse anche all'esigenza di tutelare la salute e la sicurezza dei partecipanti. Pertanto, comprenderei un rifiuto, certamente motivato e giustificato da ragioni di necessità non altrimenti evitabili. Tuttavia, resto fiducioso in una vostra positiva apertura, inverando e consolidando quell'unione tra città ed università che è stata la fortuna di tante comunità nella storia della cultura, poiché la sapienza non si ciba di sole nozioni, ma anche d'emozioni e sentimenti. E chissà che non diventi una tradizione del nostro ateneo, in grado di riavvicinare studenti ed ex allievi, vicini e lontani, creando un precedente d'inestimabile valore per la storia dell'università e della città di Verona».