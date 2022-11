Carlotta Rossignoli e la società dell'invidia, dagli onori alle polemiche. Università San Raffaele: «Iter regolare»

Carlotta Rossignoli, basta digitare il suo nome su Google e da circa 48 ore a questa parte escono più articoli e notizie che digitando quello di Chiara Ferragni. La giovane ventitreenne veronese si è ritrovata al centro dell'attenzione mediatica nazionale dopo essersi laureata in Medicina presso l'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano. Lo ha fatto con qualche mese di anticipo e la cosa, dopo esserle valso una serie di elogi ed encomi sui quotidiani locali e nazionali, ha suscitato poi anche perplessità e polemiche, anzitutto tra i suoi (ex) colleghi studenti universitari. Questi ultimi, alcuni di loro evidentemente, hanno infatti inviato all'Università San Raffaele di Milano una lettera nella quale chiedevano dei "chiarimenti". La lettera in questione è stata poi ripresa, tra gli altri, da siti d'informazione autorevoli quali SkyTg24. Nel testo, tra le varie cose, si legge:

«Vorremmo sapere come è possibile per lei laurearsi prima di tutti gli altri. Vorremmo anche sapere come è possibile che abbia potuto fare, e fatto, il quinto anno insieme ai corsi e agli esami del sesto, come ha abbia potuto fare in anticipo le rotazioni che solo ora la classe poteva fare, come il suo progetto di tesi di 8 mesi si sia concluso a ottobre quando ci è stato permesso di iniziare solo a maggio 2022 (ciò implica che non poteva finire prima di dicembre 2022)».

La lettera è stata poi pubblicata anche dal quotidiano Domani, in un lungo articolo firmato da Selvaggia Lucarelli che sulla vicenda è intervenuta anche con un altro articolo polemico dal titolo "L’equivoco tra merito e privilegio dietro la celebrazione della studentessa dei record, medico, modella e influencer". Alle perplessità avanzate dagli studenti, l'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano ha risposto diramando un lungo comunicato nel quale si legge:

«L’Università Vita-Salute San Raffaele (UniSR) ha appreso da alcuni organi di stampa che una studentessa iscritta al proprio Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia avrebbe conseguito il Diploma di Laurea Magistrale in questione, usufruendo di un iter abbreviato e quindi in anticipo rispetto ai tempi previsti dalla legge. L’Università Vita-Salute San Raffaele tiene a precisare che tale rappresentazione della vicenda non corrisponde al vero».

L'ateneo milanese smentisce quindi che vi sia mai stato un qualche iter abbreviato rispetto ai tempi di legge previsti e poi puntualizza ulteriormente le cose:

«La studentessa, alla quale fanno riferimento gli articoli apparsi, ha infatti conseguito il diploma di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia nel corso del primo semestre del sesto anno, anziché al termine dello stesso, opzione questa che ogni studente di UniSR ha il diritto di chiedere, previo conseguimento di tutti i crediti formativi previsti e avendo svolto i tirocini obbligatori anticipatamente».

Carlotta Rossignoli il 6 ottobre del 2017 venne premiata in Comune a Verona, insieme ad un altro studente, per aver superato l’esame di maturità con votazione 100 e lode, affrontando la prova al termine del quarto anno di liceo anziché del quinto. Anche in questo caso Carlotta Rossignoli si era avvalsa di quella che tecnicamente viene definita "abbreviazione per merito" (art. 199, comma 1, del decreto legislativo n. 297), ovvero un'opzione che chiunque può percorrere qualora ne abbia i requisiti (nel caso di specie, al fianco di Carlotta vi era anche Alberto, un giovane studente di un altro istituto veronese anche lui diplomatosi con un anno di anticipo). Qualche mese dopo, la stessa Carlotta è stata anche nominata "Alfiere del Lavoro" e premiata, insieme ad altri 25 giovani, dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Per quanto riguarda la laurea in Medicina "anticipata", se le cose stanno come rivelato dall'Università Vita-Salute San Raffaele, ogni eventuale polemica dovrebbe dirsi conclusa: Carlotta Rossignoli ha potuto completare, in tempi normativamente congrui e leggermente in anticipo rispetto alla fine del sesto anno, il suo percorso di laurea nell'ateneo meneghino, ovvero ha fatto una cosa che chiunque può fare rispettando i medesimi requisiti che la stessa Carlotta, evidentemente, ha dovuto rispettare (conseguimento di tutti i crediti formativi previsti e avendo svolto i tirocini obbligatori anticipatamente).

Fin qui dunque gli aspetti a nostro avviso rilevanti della vicenda che, sia detto a scanso di equivoci, resta una storia meritoria e come tale va presentata. Certo, altrettanto meritorio è laurearsi, magari anche fuori corso, ma partendo da condizioni economiche familiari poco vantaggiose, oppure anche non laurearsi ma fare comunque un lavoro soddisfacente e magari farlo pure bene. Tutto questo non fa abbastanza notizia? Sarà vero anche questo, ma Carlotta in tutto ciò che responsabilità avrebbe? Il resto della vicenda mediatica sono dunque poco altro che una lunga serie, a tratti anche abbastanza confusa, di analisi psico-sociali in salsa giornalistica, condite da voyeurismo internettiano, grazie al quale ci si sente sempre, inopportunamente, legittimati a stilare profili umani semplicemente sbirciando tra i post pubblicati su Instagram di una persona.

A differenza dei colleghi di TgVerona con i quali, come è notorio, collabora da tempo e che in queste ore la difendono anche sotto il profilo "umano", non abbiamo il piacere di conoscere personalmente Carlotta Rossignoli, tuttavia una cosa in sua difesa ci sentiamo di affermarla ugualmente: nessuno, nemmeno una ragazza giovane, evidentemente molto bella ed i cui risultati nel percorso di formazione sin qui seguito ne testimoniano altresì pari se non superiore intelligenza, potrà mai a buon diritto essere ridotta nella sua persona alle fotografie o ai video che pubblica su un social network. Farlo, rivela purtroppo una decadenza, o per meglio dire uno scadimento vero e proprio, della qualità dei rapporti umani nel nostro tempo e, forse, ancor più una tipica tendenza morale della nostra Italia, un paese che forse dovrebbe riflettere su quanto il suo tessuto sociale, purtroppo, sia costruito a partire da un sentimento tra i peggiori di quelli disponibili nell'ampio spettro dell'animo umano. Nel lontano 1651, un tale chiamato Thomas Hobbes ne dava una definizione che val forse la pena provare a riascoltare: «L'afflizione per il successo di un competitore nelle ricchezze in un onore o in un altro bene, se è congiunta con lo sforzo di rafforzare le nostre abilità per eguagliarlo o superarlo, viene chiamato EMULAZIONE, ma se è congiunta con lo sforzo di soppiantare o di impedire un competitore, INVIDIA».