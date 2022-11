Dopo le (troppe) polemiche la dottoressa veronese Carlotta Rossignoli ha chiuso il profilo Instagram

Una lunga polemica social, nata sulla scorta di alcuni articoli firmati da Selvaggia Lucarelli, un epilogo all'insegna della riservatezza. La dott.ssa veronese Carlotta Rossignoli ha chiuso il suo account su Instagram, un profilo che già contava decine di migliaia di follower prima della vicenda che, suo malgrado, l'ha portata all'attenzione di tutta Italia, facendo lievitare anche i seguaci social. Gli effetti non sono però stati evidentemente solo benefici, anzi. Tanti, forse troppi i commenti inappropriati, per essere eufemistici, sicuramente sgradevoli al punto da spingere Carlotta Rossignoli a rimuovere il proprio account su Instagram.

La dott.ssa veronese si era laureata in Medicina negli scorsi giorni concludendo il suo percorso di studi in tempi record. Dopo il plauso unanime ricevuto sono però arrivate le polemiche e quelle che tuttora non possono che definirsi quali illazioni senza alcun riscontro circa presunti favoritismi nei suoi confronti. Oltre alla sua personale smentita, sono giunti poi anche i chiarimenti forniti dall'Università Vita-Salute San Raffaele e le difese nei suoi confronti prese da parte del prof. Burioni.

Nonostante questo vi è chi, come la stessa Selvaggia Lucarelli, nelle ore seguenti ha continuato a chiedere che la dott.ssa veronese Carlotta Rossignoli dimostrasse la sua "innocenza" pubblicando ad esempio il suo libretto con le date dei tirocini e degli esami sostenuti. Pretesa abbastanza inconsueta alla quale il prof. Roberto Burioni aveva risposto con queste parole:

«Accusano la Rossignoli di non avere fatto i tirocini e le intimano di fare vedere i libretti per discolparsi. Come accusare uno di essere tossicodipendente e chiedergli di fare pubblicamente le analisi del sangue per dimostrare che non è vero. Che Paese siamo diventati».

Naturalmente, a molti la logica propria di un paese civile deve difettare e, dunque, la gogna social nei confronti della dott.ssa veronese è purtroppo proseguita. Carlotta Rossignoli deve infine essersi stancata di tutta questa situazione e pare quindi aver deciso di chiudere il suo account che, ad oggi, risulta non più raggiungibile.