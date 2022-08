"Lanterne sull'Adige" per le vittime di Hiroshima e Nagasaki e per il disarmo nucleare

Il comitato veronese per le iniziative di pace promuove per questa sera, 9 agosto, l'iniziativa "Lanterne di pace sull'Adige". A partire dalle 20.30, nella zona della fontana dell'Arsenale vicino a Castevecchio si ricorderanno le vittime delle bombe nucleari sganciate su Hiroshima e Nagasaki nel 1945 e si sensibilizzeranno i presenti sulla campagna per la messa al bando delle armi atomiche. Una campagna ritornata d'attualità con la guerra in Ucraina e l'accresciuta minaccia di una guerra atomica.

Sarà Lisa Clark, all'inizio dell'evento di stasera, a ricordare la campagna "Italia, ripensaci" per il disarmo nucleare. Seguirà un intermezzo musicale del Nardo Trio Quartet. E alle 21.30 saranno deposte delle lanterne sull'Adige.

Per il Comune di Verona, parteciperà all'evento l'assessore Jacopo Buffolo.