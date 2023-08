Guasti all'illuminazione pubblica? Ecco come segnalarli direttamente online per favorirne la riparazione

Se vedete un lampione davanti a casa o per strada che ha la lampada spenta, sporca, va a intermittenza oppure ha una coppa aperta, sapete a chi rivolgervi per avvisare del guasto? Forse non tutti lo sanno, ma così come viene ricordato in una nota del Comune di Verona, esiste un'apposita pagina dedicata a questa tipologia di richiesta sul sito di Agsm Aim Smart Solutions, dove ognuno può segnalare con precisione il punto luce, o i punti luce, da riparare.

«È un servizio efficiente e diretto, - spiega una nota di Palazzo Barbieri - che garantisce la risoluzione del problema in tempi brevi. In questo modo si evita che la propria richiesta non venga evasa perché magari, come capita spesso, ci si è rivolti all’ufficio sbagliato».

Secondo quanto viene riferito dal Comune di Verona, mensilmente sarebbero «circa un centinaio» le segnalazioni che arrivano all’azienda cui fa capo la gestione dell’illuminazione pubblica in 34 località nel Veneto a Verona, Padova e Belluno, e che vengono evase grazie al senso civico dei cittadini che, in questo modo, collaborano anche a rendere le strade sicure e sempre illuminate di sera.

Come fare la segnalazione

Per guasti ordinari basta andare alla pagina https://www. agsmaimsmartsolutions.it/ segnalazione-guasti e compilare tutti i campi del form in modo da dare l’indicazione più esatta possibile. Per rendere più efficace e tempestivo il servizio, è consigliato indicare il numero identificativo del "Centro Luminoso" (stampato sull’apposita targhetta collocata sul sostegno del lampione) o, in caso di assenza, il numero civico della via più prossima al punto oggetto di segnalazione.

Se il guasto invece richiede un intervento urgente, o ci si trova in una situazione di pericolo, si deve contattare il numero verde 800 394800 attivo 24h, 7 giorni su 7. I Comuni e le zone la cui illuminazione è gestita da Agsm Aim Smart Solutions, e dove è possibile richiedere l’intervento, sono: Affi, Alleghe, Angiari, Arcole, Arsiè, Battaglia Terme, Bonavigo, Casaleone, Castagnaro, Castel d'Azzano, Castelbaldo, Cerro Veronese, Cervarese Santa Croce, Chies d’Alpago, Conselve, Costa di Rovigo, Isola Rizza, Legnago, Massanzago, Mercato ortofrutticolo, Merlara, Mestrino, Piombino Dese, Pontelongo, Posina, Rovolon, San Mauro di Saline, Torreglia, Urbana, Veggiano, Verona, Vigonza, Villa Bartolomea e Villa Estense.