"Caro Lago di Garda, rimani bello e limpido come lo sei oggi": il messaggio in bottiglia riemerso dopo 11 anni

"Malcesine 09.08.12 Lieber Gardasee, wir wünschen uns mit dieser wir wünschen uns mit dieser Flaschenpost, dass unsere Familien, unsere Freunde und wir immer glückeich und gesund bleiben.

Bleib du lieber Gardasee immer so wunderschön und klar wie du heute bist. Viele liebe Grüße, Sabrina und Dennis aus Hamburg"

È questo il testo originale del messaggio affidato 11 anni fa ad una bottiglia e ritrovato in questi giorni sulla riva di una delle spiagge di Malcesine. Tradotto in italiano il testo dice: "Caro Lago di Garda, con questo messaggio in bottiglia auguriamo che le nostre famiglie, i nostri amici e noi resteremo sempre felici e in salute. Caro Lago di Garda, rimani bello e limpido come lo sei oggi. Tanti saluti, Sabrina e Dennis da Amburgo".

Il messaggio probabilmente era destinato a rimanere affidato alle acque del Benaco, ma una serie di lavori lo hanno fatto emergere insieme al suo testo beneaugurante per le vite dei due autori e per il futuro del lago stesso.

L’Amministrazione Comunale di Malcesine gradirebbe ritrovare Sabrina e Dennis per regalare loro un’esperienza da ricordare