Dal Lago di Garda al mercato più antico della provincia di Verona in minivan: attivato il servizio ogni giovedì

Il servizio “Minivan Service to Bussolengo’s Weekly Market” con partenza dal Lago di Garda permetterà a tutti di raggiungere il mercato settimanale di Bussolengo, il più antico della provincia di Verona, che si tiene ogni giovedì mattina tra le vie Mazzini, De Gasperi, Borghetto, Borgolecco e Don Calabria e le piazze 26 Aprile, Nuova e Libertà.

Partendo da Peschiera (Camping Bella Italia) alle 9.30 e procedendo per nove fermate (Peschiera- Tourism infopoint, Peschiera – Hotel Enjoy, Peschiera – Gardaland, Pacengo – farmacia, Lazise – Piani di Clodia, Lazise -Camping La Quercia, Lazise- Camping Spiaggia d’Oro) fino a quella di Lazise (Hotel Giulietta Romeo), il Minivan giunge a Bussolengo, per poi partire per la tratta di ritorno verso il Lago alle 13:30, ripercorrendo le tappe di andata.

«È un’iniziativa che ripetiamo nel periodo estivo già da alcuni anni e vuole essere di supporto alle attività di promozione del nostro territorio. - commenta il vicesindaco Massimo Girelli - È un servizio utilizzato soprattutto dai turisti stranieri che soggiornano sulle sponde veronesi del lago di Garda e da sempre amanti dei mercati locali. Il mercato del giovedì di Bussolengo è tra i più grandi della provincia di Verona e da più 400 anni è presente sul nostro territorio con una vasta varietà di prodotti alimentari e non».

Il servizio è attivo solo su prenotazione fino al 29 agosto e il biglietto è gratuito fino ai 13 anni di età, dai 14 anni il costo è di 2 euro. Le prenotazioni sono attive sul sito: www.gardavoyager.com.