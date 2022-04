ADM presenta il nuovo laboratorio chimico mobile: analisi rapide contro le frodi nel settore energetico

È stato presentato in piazza Brà a Verona, dai tecnici dell'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli (ADM), il nuovo laboratorio mobile, allestito specificatamente per il settore dei prodotti petroliferi come supporto tecnico in capillari attività di controllo sul territorio.

Il laboratorio mobile vanta strumentazione scientifica appositamente progettata per l’esecuzione di test di screening rapidi a supporto dell’attività di contrasto alle frodi nel settore energetico.

L’evento si colloca cronologicamente dopo la firma del Protocollo d’Intesa per la lotta alla contraffazione con il Comune di Verona, l’allestimento della Casa del Falso in Piazza Bra e la presenza di uno stand al Vinitaly, tutto sempre a Verona.

I visitatori sono stati invitati a scoprire le novità tecnologiche che offrono la possibilità di ottenere risultati affidabili sul posto, garantendo così la celerità dell’azione a tutela della legalità, e permettono di analizzare in piena sicurezza un prodotto altamente infiammabile come quello petrolifero.