Parte a Veronetta il primo dei laboratori di sostenibilità ambientale dedicato ai bambini

Spiegare il rispetto dell’ambiente a bambine e bambini attraverso il gioco, per renderli partecipi in modo creativo e divertente della sua protezione e salvaguardia. Al via la prima edizione dei laboratori di sostenibilità ambientale dedicati ai ragazzi tra gli 8 e i 10 anni in programma dal 3 al 7 luglio e dal 4 all’8 settembre a Palazzo Erbisti, in via San Nazaro, 25 a Veronetta. L’iniziativa è di Faber Academy, il nuovo centro di formazione di Fondazione Fevoss Santa Toscana con il contributo della 1a Circoscrizione del Comune di Verona.

La prima settimana sarà dedicata alla realizzazione di vestiti e oggetti con materiale di recupero, ma anche alla creazione di giochi di gruppo, per favorire l’inclusione tra bambini appartenenti alle varie culture che abitano nel quartiere di Veronetta. A settembre invece, visto l’imminente inizio delle scuole, ci sarà anche la possibilità di terminare i compiti delle vacanze e potenziare l’inglese grazie alla presenza di insegnanti madrelingua. Ai laboratori i bambini potranno essere anche accompagnati da nonni o genitori, favorendo così uno scambio tra generazioni.

I LABORATORI - Il primo laboratorio sarà dal 3 al 7 luglio dalle 8.30 alle 13. Tra le attività in programma riciclo creativo con tessuti e carta, costruzione libri-gioco, momenti formativi e giochi di gruppo.

Il secondo laboratorio sarà dal 4 all’8 Settembre dalle 8.30 alle 13. Si potranno creare giochi da materiale di scarto ma anche avere assistenza per compiti delle vacanze. Ci saranno momenti formativi, giochi di gruppo così come fare potenziamento della lingua inglese.

Per informazioni sui corsi e prenotazioni è possibile scrivere una email a faberacademy@fondazionefevoss.org oppure chiamare il 351 7699621.

L’iniziativa è stata presentatanei giorni scorsi in Sala Delaini. Sono intervenuti il Consigliere e presidente della commissione Sociale della 1a Circoscrizione Andrea Avanzi, la responsabile nuovi progetti sviluppo e impiego Fondazione Fevoss Santa Toscana Paola Agostini e la project manager Faber Academy Romina Tegazzini.

«I ragazzi che parteciperanno - ha detto il consigliere Andrea Avanzi – saranno sensibilizzati sulle tematiche ambientali realizzando dei lavori che daranno l’idea su qual è l’importanza del riciclo e del riuso».

«Questi laboratori – spiega Paola Agostini – hanno l’obiettivo di essere inclusivi, perché siamo nel quartiere multietnico di Veronetta, ma anche transgenerazionali perché, se vorranno, potranno partecipare anche genitori o nonni, creando uno spazio di relazione positivo».

«Ci sarà anche la possibilità di creare dei giochi – aggiunge Romina Tegazzini – per dare spazio alla creatività, condividendoli in gruppo ma anche portandoli a casa per giocare con gli amici. Cercheremo di socializzare, accogliere le idee così come dare supporto per i compiti nella seconda settimana».

FABER ACADEMY - È un insieme di laboratori artigianali che puntano alla riscoperta del lavoro manuale, del "saper fare". All’inizio sono previsi corsi di sartoria per passare poi, dopo una prima fase di assestamento, a corsi di restauro, legatoria e altro ancora. Un progetto ambizioso, che nasce non a caso in un quartiere giovane e multietnico come Veronetta: è partendo da qui che Fondazione Fevoss Santa Toscana vuole fare la propria parte per la riduzione delle povertà, facilitando l'accesso al mondo del lavoro e a un impiego dignitoso. I corsi per persone in difficoltà saranno finanziati con attività di fundrasing e dalla Fondazione.

FONDAZIONE FEVOSS SANTA TOSCANA - È un’organizzazione a movente ideale con sede a Verona, in via Santa Toscana 9. È impegnata a sviluppare e attuare progetti solidali innovativi che puntano a offrire servizi qualificati e continuativi di solidarietà sociale e inclusione lavorativa alle realtà più disagiate dell’area scaligera grazie all’apporto di volontari e operatori che ispirano il loro operato ai valori della società civile, alla cura della persona e al modello di economia del dono.