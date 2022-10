Libri, esce oggi "La bambina che voleva amare" di Adele Oriana Orlando

Esce oggi, 17 ottobre, nelle librerie e nei negozi online La bambina che voleva amare, primo romanzo della giornalista veronese Adele Oriana Orlando, pubblicato dalla casa editrice torinese Land Editore.

Il romanzo è incentrato sul difficile rapporto madre-figlia. Protagonista è Alice, una bambina alle prese con una madre dalla personalità tossica e respingente, che sembra detestare l'idea stessa della maternità e del doversi prendere cura di qualcuno che non sia se stessa. Un tema estremamente attuale, che ripropone al lettore una questione annosa: l'istinto materno esiste o è frutto di un costrutto sociale imposto alle donne sin dall’alba dei tempi?

Una maternità negata, detestata, e una bambina che deve convivere con le insicurezze dettate da un amore materno a lungo sospirato e mai ottenuto. Questi sono i temi che Orlando, giornalista di Peschiera del Garda alla sua prima pubblicazione, propone nel suo libro.

UN VERONESE TRA I FINALISTI DI AMAZON STORYTELLER 2022

A proposito di libri, la terza edizione dell'iniziativa Amazon Storyteller 2022, il premio letterario per autori autopubblicati, volge al termine. Amazon ha svelato i cinque titoli finalisti. E il prossimo 10 novembre 2022 sarà proclamato il vincitore.

Tra i cinque volumi arrivati in finale c'è Il giorno è uguale alla notte di Francesco Gardini, insegnante veronese di ju jitsu e già autore di Giorni d’Autunno, romanzo breve pubblicato nel 2020, e Avventure nelle grandi praterie, racconto edito da Vj Edizioni nel 2021.

Qualità dell’opera, numero di download e recensioni dei clienti sono i criteri secondo cui sono stati selezionati i finalisti. Il 10 novembre il vincitore sarà proclamato dalla giuria composta da Cristina Stillitano, vincitrice dell'edizione 2021; dalla giornalista Marinella Zetti; dall'autrice Laura Rocca; dall'attore e comico Luca Bizzarri e da Andrea Pasino, responsabile di Kindle Direct Publishing per Italia, Francia e Spagna. Il vincitore riceverà una ricompensa in denaro di 10.000 euro e potrà beneficiare di una campagna marketing per promuovere il proprio libro su Amazon. Inoltre, il libro vincitore avrà la possibilità di essere pubblicato in formato audio da Audible. A tutti gli altri finalisti sarà invece riservato un esclusivo e-reader Kindle Oasis.