Polveriera Kosovo, manifestazione in Piazza Bra a sostegno del popolo serbo

Alle 19 di questa sera, 2 giugno, in Piazza Bra, si terrà una manifestazione a sostegno del popolo serbo dal titolo "Il Kosovo è cuore della Serbia e dell'Europa".

La situazione in Kosovo rischia di accendere una seconda miccia bellica in Europa, dopo il conflitto in atto da più di un anno in Ucraina. Ed i già precari equilibri nell'area balcanica rischiano di crollare. La tensione è alta da tempo, ma nei giorni scorsi gli scontri sono diventati più violenti e a rimetterci sono stati anche 14 soldati italiani impegnati nell'operazione della Nato denominata Kfor. Questi 14 soldati italiani fanno parte dei 34 militari feriti da un gruppo di manifestanti serbi, i quali volevano impedire l'insediamento di un sindaco albanese nel paesino kosovaro di Zvecan.

Le associazioni che organizzano la manifestazione di questa sera chiedono di scendere in piazza per la popolazione serba del Kosovo che «continua a subire ingiustizie e violenze e, mentre l'Onu non proferisce parola, il contingente Kfor si accanisce sui manifestanti disarmati - hanno riferito gli organizzatori - Italiani e serbi scendono in piazza contro i conflitti imposti dai poteri sovranazionali, contro l'operato della Nato, per la pace e per il rispetto del diritto internazionale».

E durante l'evento sarà istituito un collegamento video con altre manifestazioni che si terranno a Belgrado, Tivat, Nis e in altre città.