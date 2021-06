Si vola ad Amsterdam: quest'oggi all'aeroporto Catullo di Verona il primo volo della stagione estiva

KLM collega da oggi, sabato 26 giugno, l’aeroporto Valerio Catullo di Verona ad Amsterdam Schiphol per tutta la stagione estiva. Per celebrare il nuovo volo, l’area check-in e i gate d’imbarco sono stati allestiti con un richiamo immediato alla città di Amsterdam: biciclette azzurre con il logo KLM hanno contribuito a creare l’atmosfera della destinazione già prima dell’imbarco. I passeggeri in arrivo, sono stati accolti sottobordo da due attori in costume della compagnia veronese Casa Shakespeare, che hanno interpretato alcune scene tratte dall’opera Romeo e Giulietta. La performance è proseguita all’interno del bus interpista, per poi concludersi nella sala di riconsegna bagagli con la scena finale del bacio. Una performance nata da un’idea sviluppata da Catullo insieme al Comune di Verona e a Casa Shakespeare.

Quest'oggi all’aeroporto Catullo di Verona per il primo volo dalla capitale dei Paesi Bassi dopo mesi di stop c'era anche l'assessore al Tursimo del Comune scaligero Francesca Toffali: «È un grande momento, un altro tassello che va ad aggiungersi al grande mosaico della ripartenza della nostra città e, in questo caso, dell’aeroporto scaligero - ha spiegato l’assessore al Turismo Francesca Toffali -. La ripresa del turismo e l’arrivo degli stranieri è un segnale importante, ci permette di guardare con ottimismo ai prossimi mesi. Per una città d’arte come Verona il ritorno dei visitatori è fondamentale e strategico, è linfa vitale per l’economia di tutto il territorio. Abbiamo voluto pertanto sottolineare questo primo volo con un’accoglienza speciale, che speriamo resti impressa nel ricordo dei passeggeri».

«Siamo estremamente felici di inaugurare questo nuovo collegamento tra Verona e Amsterdam grazie al quale i passeggeri in partenza da un importante bacino d’utenza come quello del Veneto occidentale e della Lombardia orientale potranno connettersi al network globale di KLM e i turisti raggiungere più facilmente una regione ad alta vocazione turistica oltre che economica», ha dichiarato Stefan Vanovermeir, DG Air France-KLM East Mediterranean.

«Oggi è un giorno importante per l’aeroporto Catullo, che accoglie il primo volo di KLM con la quale abbiamo lavorato in grande sintonia per arrivare a questo risultato. Il volo giornaliero sull’importante hub di Amsterdam collega il nostro aeroporto alla rete di voli di lungo raggio della compagnia, con ricadute fortemente positive per il traffico sia incoming che outgoing», ha quindi aggiunto Monica Scarpa, Amministratore Delegato di Catullo. Soddisfatto anche Paolo Arena, Presidente di Catullo: «Il nuovo volo di KLM è un successo per l’aeroporto Catullo, per la città di Verona e per tutta l’area servita. In questo momento di graduale ripresa, il mercato olandese potrà tornare ad apprezzare un’offerta culturale che sta recuperando i livelli pre-pandemia e un ventaglio variegato di itinerari turistici».

Quest’estate KLM collega 96 destinazioni dal suo hub di Amsterdam Schiphol. Il nuovo collegamento per Verona sarà operato tutti i giorni dal 26 giugno al 29 agosto con Embraer 175s o Embraer 190, con una capacità di 88 o 100 posti.

Gli orari: