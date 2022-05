Campagna contro le zanzare: in distribuzione a Verona i kit antilarvali nei mercati

È partita ieri la distribuzione gratuita dei kit antilarvali nei mercati rionali, una delle diverse iniziative della campagna antizanzare promossa dal Comune. Tanti i cittadini che hanno approfittato del gazebo allestito questa mattina al mercato di Santa Lucia, dove il personale incaricato, oltre a consegnare le pastiglie larvicide, ha fornito gli opuscoli informativi e le istruzioni del caso. L’iniziativa di distribuzione promozionale del kit vuole stimolare i cittadini a effettuare i trattamenti anche nelle proprie aree private, svolgendo un’importante azione di contrasto alla proliferazione delle zanzare tigre.

Calendario distribuzione kit

Nelle prossime settimane il gazebo comunale farà tappa al mercato di Borgo Trento nella giornata di mercoledì 11 maggio, martedì 17 maggio la distribuzione avverrà in Borgo Venezia, sabato 28 maggio al mercato dello Stadio. Circa 1.500 i kit in distribuzione. Una volta esaurite le scorte, i veronesi potranno acquistare le capsule presso le farmacie comunali e presso le farmacie aderenti a Federfarma al prezzo agevolato di 5,50 euro. I farmacisti forniranno inoltre indicazioni per l’utilizzo corretto del prodotto, che va usato seguendo tutte le raccomandazioni riportate sulla confezione.

In parallelo alla distribuzione dei kit antilarvali, l’Amministrazione è impegnata nella campagna di disinfestazione. In questi giorni si è infatti concluso il primo ciclo di interventi su tutte le caditoie veronesi, che ha visto gli operatori, muniti di pompe elettriche e serbatoi, passare al setaccio tutti i quartieri.

Aree private

Come ribadito, è però importante che anche le aree private vengano trattate. Solo una disinfestazione congiunta permette, infatti, di ridurre al massimo la proliferazione delle larve. A questo punta la specifica ordinanza del sindaco, che impegna i cittadini a non abbandonare oggetti e contenitori dove possa raccogliersi l’acqua piovana (barattoli, copertoni, rifiuti, materiale vario sparso); svuotare giornalmente qualsiasi contenitore di uso comune o coprire ermeticamente quelli inamovibili. Indicazioni precise sono previste per chi amministra i condomini, per chi ha la responsabilità di scarpate ferroviarie, cigli stradali, corsi d’acqua, aree incolte e aree dismesse. A Consorzi, Aziende agricole e zootecniche di curare lo stato di efficienza di tutti gli impianti idrici e di effettuare disinfestazioni periodiche. Ai responsabili di cantieri, impianti di gestione rifiuti e attività quali demolizione auto, giardini botanici, vivai e conduttori di orti urbani è richiesto di eliminare le raccolte idriche temporanee e mantenere le aree libere da rifiuti e dall’acqua stagnante. A coloro che detengono pneumatici di conservarli al chiuso o di coprirli. Anche nei cimiteri va eliminato il ristagno da tutti i sottovasi.

Ieri il sindaco si è recato al mercato di Santa Lucia per verificare l’avvio della distribuzione gratuita dei kit. Insieme a lui l’assessore ai Giardini e il consigliere delegato al benessere degli animali. «Una campagna che va incontro ai cittadini e ne promuove la partecipazione al contrasto delle zanzare – ha detto il sindaco -. Oggi iniziamo la distribuzione gratuita dei kit antilarvali, partiamo dal mercato di Santa Lucia per spostarci nelle prossime settimane in tutti i quartieri. Abbiamo a disposizione una scorta di 1.500 scatole, ma una volta esaurite i cittadini potranno acquistarle nelle farmacie comunali e aderenti a Federfarma al prezzo convenzionato di 5,5 euro».

«Ricordo che l’efficacia della campagna antizanzare dipende in larga parte dalla partecipazione dei cittadini privati e dalle azioni che mettono in atto nelle aree di competenza - ha detto il consigliere con delega al benessere degli animali -. La distribuzione dei kit anti larvali vuole essere uno strumento in questa direzione».