Il maltempo fa slittare la consegna dei kit antizanzare al mercato di Ponte Crencano

A causa delle possibili condizioni di forte maltempo previste per domani, 10 maggio, la consegna ai cittadini dei kit antilarvali al mercato di Ponte Crencano è rinviata a mercoledì 17 maggio.

Anche per il 2023 la consegna gratuita ai cittadini dei kit antilarvali efficaci per la lotta alla proliferazione della zanzara tigre è effettuata infatti presso i mercati rionali, dove le ditte cui l’Amministrazione comunale di Verona ha affidato il servizio di disinfestazione, saranno presenti con un chiosco per distribuire, fino a esaurimento scorte, kit antizanzara e opuscoli informativi.

Questo il calendario aggiornato delle distribuzioni, che avvengono a partire dalle ore 10: martedì 16 maggio mercato Borgo Venezia, via Maestro Martino angolo via Plinio; mercoledì 17 maggio al mercato di Ponte Crencano, via Mercantini angolo via Tommaseo; sabato 27 maggio al mercato Zona Stadio, tra p. le Olimpia e via Sansovino.

L’iniziativa di distribuzione promozionale del kit vuole stimolare i cittadini a effettuare i trattamenti anche nelle proprie aree private, svolgendo un’importante azione di contrasto alla proliferazione delle zanzare.

Per eventuali segnalazioni e richieste di informazioni sui trattamenti si può contattare il numero verde 800110601 operativo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18.