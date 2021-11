In zona piazza Erbe arriva il pollo fritto del Colonnello Sanders: Kfc inaugura sabato in centro a Verona 

Aprirà sabato 27 novembre in via Cairoli 2A, nei pressi di Piazza delle Erbe, cuore del centro storico di Verona, il nuovo ristorante di Kentucky Fried Chicken. Come comunicato in una nota dalla stessa catena, si tratta del «terzo ristorante del brand a Verona, dopo quelli del centro commerciale Adigeo e di Corso Milano, tutti gestiti dalla US Food Network Srl, franchising partner di Kentucky Fried Chicken, a cui fanno capo in tutto 20 locali KFC in Italia».

Il nuovo ristorante veronese, spiega la nota di Kfc, darà lavoro «a 21 persone, provenienti prevalentemente dal territorio, e con questi salgono a 60 i posti di lavoro creati complessivamente da KFC a Verona». Con l’apertura di via Cairoli a Verona, KFC raggiunge «quota 50 ristoranti in Italia, distribuiti in 13 regioni dal Friuli alla Sicilia». Un «traguardo importante», che a livello nazionale significa «un giro d’affari di 65 milioni di euro stimati a fine 2021 e destinato a superare i 100 milioni nel 2022», oltre a «1.000 posti di lavoro sul territorio italiano, di cui il 53% occupati da donne, e 10 milioni di clienti serviti».

Il ristorante di via Cairoli, spiega la nota dell'azienda, è progettato per «inserirsi nel contesto del centro urbano rispettandone le caratteristiche, ed è realizzato secondo il più recente stile dei locali KFC: minimal, con finiture a parete effetto cemento, soffitto a vista e pavimento grigio scuro, a cui si affianca il calore del legno per i rivestimenti e gli arredi ed elementi grafici alle pareti con immagini iconiche del brand». Un ristorante che viene descritto come «moderno, con ambienti accoglienti, dinamici e contemporanei, dove chiunque si sente benvenuto e può vivere un’esperienza rilassante e piacevole».

Il nuovo ristorante ha infine «una capacità di 134 posti a sedere nella sala», offre la possibilità di «ordinare in autonomia attraverso i chioschi oppure attraverso l’APP e così saltare la fila», oppure di «usufruire del servizio di delivery con Deliveroo, Glovo, Just Eat e Uber Eat». Il nuovo ristorante KFC in centro a Verona sarà aperto tutti i giorni dalle 11 alle 23 salvo diverse disposizioni delle autorità nazionali e locali, in riferimento all’emergenza Covid. Sul sito e sull’APP sono in ogni caso riportati indirizzi e orari di tutti i ristoranti KFC.