Dopo la sponsorizzazione dell'Hellas, JustMary sbarca anche a Verona

JustMary.fun, la società italiana di consegne a domicilio di cannabis legale, è attiva anche a Verona.

L'azienda è stata fondata due anni fa da Matteo Moretti ed attiva da tempo su Milano, Torino, Firenze, Roma, Monza e Catania. Ora, punta anche sul capoluogo scaligero, seguendo il percorso che la porterà alla borsa di Vienna, con quotazione prevista ad inizio 2021.

JustMary sarà attiva a Verona grazie ad un punto vendita ufficiale, la tabaccheria Cangrande, e permetterà a tutti di ordinare, direttamente in città, marijuana light.

Com'è noto, JustMary è inoltre fonte di dibattito nel consiglio comunale cittadino, anche alla luce della delibera che, nei giorni scorsi, ha invitato il sindaco Federico Sboarina a chiedere ufficialmente la sospensione del contratto di sponsorizzazione fra JustMary e l'Hellas Verona.

«Tutti i prodotti che commercializziamo sono al 100% legali, visto che utilizziamo una varietà di canapa con un livello di thc inferiore al limite imposto per legge. Il consiglio comunale dovrebbe inoltre tenere in considerazione che molti degli sponsor dell’Hellas Verona, visti allo stadio, vendono vino, birra e altri tipi di bevande alcoliche. Non ci è chiaro perchè sull'alcol non una parola e per la marijuana light tanto rumore - ha commentato Matteo Moretti - D'altra parte, siamo contentissimi di mettere il primo piede in città, finalmente i veronesi avranno la possibilità di supportarci. Speriamo di continuare a crescere insieme».

Grazie ad una crescita annuale superiore al 600%, l'obiettivo per JustMary è fatturare due milioni di euro nel corso del 2020, anche alla luce dei risultati del primo semestre dell’anno, quando la società ha fatturato più di un milione di euro.