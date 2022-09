Al Jova Beach Party si festeggia la conclusione del tour con la Millefoglie dello chef veronese Giancarlo Perbellini

Ancora una volta è lo chef stellato e pastry chef Giancarlo Perbellini ad accompagnare il gran finale del Jova Beach Party, all'aeroporto Giampiero Clerici di Bresso in provincia di Milano. Lo chef scaligero è stato special guest della giornata conclusiva dell'evento musicale più acclamato dell'anno e, per festeggiare con il “Ragazzo Fortunato” d'Italia e tutta la sua crew, ha pensato di proporre la sua celebre Millefoglie con meringhe e due Operà, una ai gusti nocciola e caffè e una ai gusti rosa e pistacchio.

Tre dessert iconici per celebrare il grandioso successo della tournée estiva in nove tra le più belle spiagge italiane, un’area verde montana, un ippodromo e un aeroporto. In linea con la vocazione ecosostenibile del #JovaFoodGood, i 200 dessert per il team Cherubini sono stati serviti in monoporzioni bio e compostabili. Tra gli ospiti della serata anche il campione olimpico Gianmarco Tamberi.

In più Perbellini è salito sui vari food truck per un'experience culinaria unica per il mondo dei concerti e ha servito in prima persona lo street food, attuando una sorta di “jam session” di ricette attraverso gli ingredienti presenti nelle dispense dei singoli truck. Quest'anno, un’intera parte del villaggio-mobile è stata dedicata al “Food & Beverage”, un’area pensata per offrire al pubblico una proposta gastronomica varia e di alto livello, con un occhio di riguardo per l’ambiente e la sana alimentazione. In tre parole: buona, giusta e sostenibile.