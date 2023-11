In presenza e in streaming, oltre 70mila partecipanti al Job&Orienta

Con importanti riconoscimenti istituzionali, quattro giornate sold out già dai giorni precedenti, 45mila visitatori in presenza e quasi 30mila partecipanti agli eventi in streaming, si è chiusa la 32esima edizione di Job&Orienta, salone nazionale su orientamento, scuola, formazione e lavoro. E già fissata in calendario da mercoledì 27 a sabato 30 novembre 2024 la prossima edizione della manifestazione.

Tra i prestigiosi ospiti istituzionali accolti nell'edizione di quest'anno la presidente del consiglio Giorgia Meloni, che con il presidente della Regione Veneto Luca Zaia ha firmato l'accordo per lo sviluppo e la coesione. Presenti anche i ministri Andrea Abodi, Francesco Lollobrigida, Marina Elvira Calderone, Giuseppe Valditara, Raffaele Fitto e Carlo Nordio.

«La presenza in fiera di premier, sei ministri e governatore del Veneto - ha commentato Federico Bricolo, presidente di Veronafiere - ha sottolineato la grande valenza sociale di Job&Orienta per il Paese. Non soltanto sul fronte dell’orientamento, della formazione e del lavoro, ma anche per le attività di sensibilizzazione e di educazione che abbiamo organizzato, prima fra tutte, quest’anno, l’iniziativa con Gessica Notaro contro la violenza sulle donne». E Maurizio Danese, amministratore delegato di Veronafiere, ha aggiunto: «Le 45mila presenze di questa edizione hanno premiato la scelta di aggiungere una giornata in più che ha consentito agli studenti una migliore fruibilità dell’evento, grazie a maggiori occasioni di contatto con le 400 realtà espositive e più possibilità di partecipare ai 230 appuntamenti culturali e didattici in programma». Bilancio più che positivo anche per Elena Donazzan, assessora regionale a istruzione, formazione e lavoro: «Questa edizione, annunciata come quella dei record, è andata oltre le aspettative grazie alla presenza di sei ministri e addirittura del presidente del consiglio che ha fatto visita agli stand e incontrato i giovani, toccando con mano il valore, anche educativo, di Job&Orienta. Il salone è acclarato, certificato e riconosciuto come riferimento nazionale per l'istruzione, la formazione e il lavoro. A provarlo pure l’ampia presenza in area espositiva di 6 Ministeri, come di ben 16 Regioni». E ancora a sottolineare la rilevanza della quattro giorni è Claudio Gentili, coordinatore del comitato scientifico di Job&Orienta: «Tre i concetti chiave per questa edizione: made in Italy, attenzione delle istituzioni e partecipazione dei giovani, quest’ultima a testimonianza della loro grande fame di essere orientati e di essere orientati bene. I numeri dell’edizione appena conclusa confermano l’importante sua funzione di raccordo tra domanda e offerta di lavoro e di collettore di esperienze, storie di successo, modelli che funzionano». Soddisfazione, inoltre, da parte di Marco Bussetti, direttore dell’ufficio scolastico regionale per il Veneto: «Abbiamo respirato il senso dell'identità del made in Italy che si traduce anche in senso di appartenenza a una comunità. Credo che il salone favorisca pure questo: trovare la propria posizione all’interno della nostra società futura e come ufficio scolastico regionale abbiamo contribuito a mantenere alta la tradizione di questa fiera trentennale che mi sento orgoglioso di rappresentare».

Molto soddisfatte anche alcune categorie che hanno animato gli stand dei padiglioni fieristici veronesi. Al Job&Orienta hanno partecipato i vigili del fuoco con alcune unità dei nuclei speciali regionali. Nel loro stand dimostrativo sono stati esposti alcuni automezzi con attrezzature e sono state fornite informazioni sui compiti istituzionali dei vigili del fuoco e sulle possibilità di accesso al delicato lavoro che svolgono.

Tanti ragazzi si sono avvicinati ad osservare interessati lo stand allestito, incuriositi dai mezzi e dalle attrezzature esposte e chiedendo informazioni. Particolare interesse hanno suscitato i droni che consentono la ricerca di persone disperse anche durante le ore notturne. Molto interesse hanno suscitato anche i visori per la realtà virtuale: una volta indossati era possibile vivere immagini realistiche dell’attività di addestramento e soccorso dei vigili del fuoco.

Si è chiusa positivamente anche la seconda esperienza della Cgil Veneto al Job&Orienta. «Sono state giornate molto intense - ha dichiarato Silvana Fanelli, della segreteria confederale regionale - durante le quali migliaia di giovani, soprattutto delle medie superiori, hanno visitato il nostro stand. Abbiamo così avuto l'occasione di incontrare tantissimi ragazzi e ragazze provenienti da tutta Italia, che hanno compilato circa 3mila questionari riguardanti i pcto e le loro prime esperienze lavorative, i cui risultati saranno presentati nei prossimi mesi e saranno per noi un'importante fonte di conoscenza e di analisi»

E sono stati quasi 6mila gli studenti che hanno partecipato alle attività della Cittadella del Geometra.

«I risultati molto positivi, in termini di presenze ma anche di alta qualità e interesse delle attività formative proposte alla cittadella - ha spiegato Paolo Biscaro, presidente di Fondazione Geometri Italiani - è frutto di un progetto che parte da lontano. La Fondazione si è impegnata a coinvolgere i collegi territoriali che hanno risposto in maniera attiva, partecipando in prima persona con proposte innovative e interessanti. Visti gli ottimi risultati, l'idea è quella di replicare la formula della Cittadella, portando il truck dei geometri in altri territori per dare l'opportunità a tutti di conoscere le opportunità di questo straordinario percorso formativo. In questo modo, non saranno solo gli studenti a raggiungere il truck, ma sarà la cittadella a portare ai ragazzi le proprie attività per coinvolgerli direttamente».