Accogliere, accompagnare, apprendere, parole centrali a Job&Orienta 2022

È stato scelto "A.A.A. Accogliere, accompagnare, apprendere in un mondo che cambia" come titolo per la 31esima edizione di Job&Orienta, il salone nazionale su orientamento, scuola, formazione e lavoro che si terrà da domani, 24 novembre, a sabato 26 novembre in fiera a Verona. E sarà ad ingresso libero il salone promosso da Veronafiere e Regione Veneto, in collaborazione con il Ministero dell'istruzione e il Ministero del lavoro e con il patrocinio di Comune di Verona e Provincia di Verona.

Più di 400 le realtà presenti nella rassegna espositiva tra scuole, accademie e università, enti di formazione, istituti tecnici superiori, istituzioni, imprese, agenzie di servizi per il lavoro e associazioni di categoria. Oltre 400 i relatori nei 150 appuntamenti culturali in calendario, tra convegni e dibattiti, seminari formativi e workshop tematici, e ancora circa 400 le animazioni e i laboratori che coinvolgeranno i numerosi visitatori attesi.

La manifestazione offre occasioni di confronto e aggiornamento per gli operatori sui temi chiave dell'istruzione e della didattica, come pure sulle traiettorie di evoluzione del lavoro. E ancora consegna a studenti, famiglie e giovani strumenti utili per orientarsi di fronte alla pluralità di proposte e percorsi formativi, come agli scenari occupazionali in costante mutamento.

Anche quest’anno a integrare le proposte in presenza in fiera sarà un ecosistema digitale interattivo, fruibile attraverso il portale www.joborienta.net, che vede anche numerosi eventi in streaming.

All'inaugurazione di domani, alle ore 10 in Auditorium Verdi, interverranno Federico Bricolo, presidente di Veronafiere; Jacopo Buffolo, assessore alle politiche giovanili del Comune di Verona; Paola Frassinetti, sottosegretario al Ministero dell'istruzione; Luca Zaia, presidente della Regione del Veneto. Numerosi poi gli ospiti previsti nelle tre giornate, a partire da Giuseppe Valditara, ministro dell'istruzione; Giovanni Brugnoli, vicepresidente di Confindustria; Ercole Botto Poala, presidente di Confindustria Moda; Klaus Algieri, vicepresidente di Unioncamere; Ivana Barbacci, segretaria nazionale di Cisl Scuola; Sebastiano Fadda, presidente di Inapp; Antonello Giannelli, presidente Anp-Associazione nazionale presidi. E ancora Giuseppe Sabella, economista; Oscar di Montigny, scrittore ed esperto di Mega trends; Maria Rita Spada, fisica e divulgatrice scientifica; Francesco Oggiano, giornalista di Will Media.

«I giovani sono il futuro e, da sempre, in Regione Veneto abbiamo scelto di investire sulle nuove generazioni a partire da scuola e orientamento, ponte essenziale verso il mondo del lavoro e la vita. Il modello veneto di integrazione tra scuola, formazione e lavoro funziona e lo dimostrano i numeri: i dati della Bussola di Veneto Lavoro di ottobre indicano +18% di occupazione giovanile da inizio anno con 32mila assunzioni - ha commentato il presidente della Regione Veneto Luca Zaia - Il sistema formativo è uno dei presidi strategici della politica regionale: abbiamo 100 sedi delle nostre scuole regionali di formazione professionale (ex-cfp), dove ogni giorno oltre 20mila ragazzi trovano il loro luogo per sviluppare le proprie competenze come cittadini e professionisti, di cui 3mila nel sistema duale e quasi mille assunti con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma. E dal nostro sistema Its Veneto, dal 2014 al 2020, sono usciti 800 diplomati. Di questi oltre l'88% ha trovato occupazione ad un anno dal diploma. Questo è un sistema virtuoso sul quale continueremo ad investire a beneficio prima di tutto e soprattutto dei nostri giovani».

«Job&Orienta è il luogo dove alcune delle riforme divenute strategicamente rilevanti per il Pnrr, in particolare quelle relative alle Its Academy, si sono di fatto sviluppate in un dialogo istituzionale tra le parti sociali che in questa fiera ha sempre avuto i suoi momenti di maggiore visibilità e rilevanza - ha aggiunto l'assessore regionale all'istruzione Elena Donazzan - Altre sono sullo sfondo, come ad esempio la riforma dell'istruzione, quella di tutta la filiera dell'istruzione professionale e tecnica richiesta dal Pnrr, di cui abbiano iniziato a tracciare la via da diversi anni proprio a Verona. Una fiera che quest’anno sarà ancora una volta luogo dove emergerà la capacità di sintesi sui temi oggi più strategici per il nostro Paese, grazie all’intervento di tanti soggetti che si riuniscono a Verona, protagonisti a livello nazionale sui vari temi. È un’occasione carica di valori e di sfide, tutte da cogliere all’apertura di una nuova importante stagione».

E nell'ambito di Job&Orienta si terrà anche l'11esima edizione "Giovani in Strada", tre giorni di educazione e sicurezza stradale organizzati dall'Automobile Club di Verona in collaborazione con il Comune. L’evento ha il sostegno e partnership di Sara Assicurazioni, Verona Strada Sicura, Banca Valsabbina, Atv, Bit Mobility e Autoteam. «Questa iniziativa coniuga due elementi: i giovani e la sicurezza stradale - ha sottolineato l'assessora alla sicurezza Stefania Zivelonghi - È un connubio che chiede una forte attenzione da parte del Comune e della cittadinanza, e che noi sosteniamo perché porta competenza, sicurezza e capacità alla guida. In ambito di sicurezza stradale stiamo cercando di raccogliere e valorizzare tutte le iniziative che puntano a ridurre, per quanto possibile, il rischio sulla strada. Negli ultimi tempi abbiamo visto possono essere le conseguenze, per questo abbiamo fatto delle campagne insieme ai commercianti contro l’uso degli alcolici. Importanti sono il senso delle regole e di responsabilità, per aver una convivenza civile nel rispetto di tutti, nella vita così come sulla strada, per una sicurezza propria e degli altri».

I ragazzi grazie a "Giovani in Strada" potranno formarsi ed informarsi sulle buone pratiche da adottare per tutelare l’incolumità propria e degli altri attraverso un duplice percorso: una parte all’interno del Padiglione 6 della Fiera, l’altra nell’area esterna immediatamente adiacente. E ci saranno anche il Percorso Etilotest, per simulare lo stato di alterazione sensoriale dovuto all'alcol, e il simulatore di ribaltamento con una vera auto, per capire quali siano le mosse da fare e da non fare per uscire dal mezzo senza aumentare il rischio di un infortunio. Inoltre, si potranno provare i nuovi simulatori di Aci Ready2Go, per esercitarsi alla guida con la realtà aumentata. «Noi teniamo molto ai giovani, perché sono il nostro futuro e saranno loro a dover gestire la sicurezza sulle strade - ha dichiarato il presidente di Aci Verona Adriano Baso - Sappiamo bene che in questo periodo sulla strada ci sono tanti problemi, dati anche da ciclomotori e monopattini che sfrecciano. Dobbiamo dare un po’ di senso civico ai ragazzi, per evitare i tanti casi drammatici che accadono tutti i giorni. Con questa iniziativa daremo loro la possibilità di fare delle esperienze, per capire realmente cosa succede quando ci si ribalta in auto o si guida alterati. Attività da sempre molto apprezzate dai ragazzi, che cercheremo di coinvolgere con entusiasmo per una maggiore educazione stradale».

Tra i protagonisti della 31esima edizione di Job&Orienta si saranno anche i collegi dei geometri di tutta Italia. Al salone prenderà vita la Cittadella del Geometra, un innovativo progetto di formazione e orientamento voluto da Fondazione Geometri Italiani e realizzato con il patrocinio di Consiglio Nazionale Geometri, Cassa Geometri, e il contributo dei Collegi geometri territoriali.

La Cittadella del Geometra (padiglione 6, stand A-B) sarà allestita all’interno di un truck interattivo che permetterà agli studenti degli istituti Cat di tutto il territorio nazionale di conoscere e di scoprire, in presenza o da remoto, quali sono le opportunità formative post diploma, le innovazioni e gli orizzonti futuri della professione. «Fra i vari temi in programma - ha spiegato Paolo Biscaro, presidente della Fondazione Geometri Italiani - approfondimenti nella valorizzazione del patrimonio immobiliare, nella azione di rilevazione e di tutela del territorio, nella gestione delle commesse pubbliche con i fondi del Pnrr. Grazie alla collaborazione di professionisti e docenti potremo illustrare ai giovani come applicare le conoscenze acquisite per specializzarsi e quali sono le opportunità di un mercato odierno che muta velocemente».

Inoltre, al Job&Orienta ci sarà anche l'ospedale di Santa Giuliana. Lo psicologo Amedeo Bezzetto, responsabile dell'Area Riabilitativa Adolescenti di Santa Giuliana, interverrà all'incontro «Convivere con le emergenze: come rilanciare le relazioni a scuola e la motivazione ad apprendere», in programma domani in sala Vivaldi alle 16. Il convegno tratterà un tema sul quale lavora molto l’ospedale, coordinato dal direttore generale Tiziano Zenere, in virtù dell’esperienza del progetto Scuola Digitale in Ospedale, che consente ai ragazzi ricoverati di fare studio assistito in reparto e di seguire le lezioni della loro classe in dad senza perdere giorni di scuola.

Infine anche Acque Veronesi debutta al salone dedicato a orientamento, scuola, formazione e lavoro presentando le proprie attività e i possibili sbocchi lavorativi per i giovani, nell’ambito di un percorso di sviluppo sostenibile che, accanto all’aspetto ambientale, riserva attenzione anche all’aspetto sociale.