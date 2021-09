Abbattere l’IVA sugli assorbenti: mozione condivisa a Verona e arriva anche il "Tampon tax tour"

Traguardi, Pd, Azione, Più Europa, PSI, Verona in Comune e Sinistra in comune, Europa verde, sono in promotori della mozione che verrà presentata in Comune, mentre il 4 settembre in piazza Isolo fa tappa l'iniziativa partita da Firenze

L'appuntamento per le ore 18.30 di sabato in piazza Isolo, a Verona, con il "Tampon tax tour", a sostegno della proposta trasversale per abbassare l'iva anche su dispositivi sanitari per bambini e adulti nelle farmacie comunali.

La mozione

Una mozione condivisa per abbattere l’IVA sugli assorbenti . È l’iniziativa unitaria di Traguardi, Pd, Azione, Più Europa, PSI, Verona in Comune e Sinistra in comune, Europa verde, che presenteranno una mozione per chiedere al Comune di Verona di farsi carico dell’IVA, attualmente al 22%, sugli assorbenti igienici femminili, pannolini e pannoloni per adulti venduti nelle proprie farmacie comunali: in assenza di provvedimenti governativi per modificare le aliquote, infatti, viene chiesto a Palazzo Barbieri di prevedere uno sconto proporzione sui prodotti venduti negli esercizi comunali, per diminuirne il prezzo.

Un'iniziativa che è stata presentata con una conferenza stampa che si è tenuta sabato mattina in città e a cui hanno partecipato: Beatrice Verzè (Traguardi), Tommaso Ferrari (Traguardi), Alessia Rotta (Deputata Pd), Rita Andriani (Conferenza donne democratiche), Anna Ferrari (Azione), Ilaria Milani (Azione), Andrea Frizzera (PSI), Rossella Bovo (Più Europa) e Stefano Colovini (Municipalità di Venezia).

«Una sfida non puramente simbolica, che rappresenta un passo decisivo e trasversale verso una città più giusta, inclusiva e attenta ai bisogni delle persone in ogni fase della vita» dicono i proponenti.

«L’abolizione della tampon tax rientra nel discorso più ampio della parità di genere. Dobbiamo impegnarci ad attuare azioni profonde per correggere in tutti gli ambienti di vita della donna, lavoro, famiglia e istruzione, le disuguaglianze strutturali e garantire sempre una una scelta libera senza condizionamenti».

«Un passo significativo, un segnale forte, che si pone l’obiettivo di rendere finalmente dei beni considerati di lusso quello che sono: ovvero beni di prima necessità».

Il tour

Sabato 4 settembre fa tappa a Verona (unica città del Veneto), e più precisamente in piazza Isolo, il Tampon Tax Tour: si tratta di un viaggio attraverso l'Italia per coinvolgere il maggior numero possibile di Comuni e spingere il Parlamento ad approvare nella prossima legge di bilancio una riduzione dell'aliquota fino al 4% sugli assorbenti igienici femminili, che ancora oggi vengono considerati dei beni di lusso.

Il tour è partito a metà luglio da Firenze, a due mesi di distanza dall'accordo tra l'Amministrazione Nardella e le 21 farmacie comunali per abbattere l'aliquota Iva al 22% sugli assorbenti. A Verona, unica tappa in Veneto, saranno presente anche Laura Sparavigna, consigliera comunale di Firenze promotrice dell'iniziativa Tocca a Noi, il cui obiettivo è mappare le adesioni degli Enti locali all'idea di stoppare la Tampon Tax.

L'evento, con inizio alle 18.30, vede la partecipazione di Beatrice Verzè, vicepresidente di Traguardi e consigliera in Quinta circoscrizione; Alessia Rotta, parlamentare del Pd; Elisa La Paglia, consigliera comunale del Pd; Olivia Guaraldo, filosofa; Stefano Colovini, rappresentante della Municipalità di Venezia; Tommaso Ferrari, consigliere comunale di Traguardi.