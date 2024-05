Domenica senza automobili in Veronetta: spazio a giochi, cultura e musica con "L'Isolo che non c'è...per adesso"

Succede domenica 26 maggio a Veronetta, dove si svolgerà l’ennesima domenica all’insegna della sostenibilità, l’iniziativa promossa dall’amministrazione che ha riscosso così tanto successo da portare cittadini e associazioni a proporre ulteriori progetti di vivibilità dell’ambiente urbano, coinvolgendo in modo attivo la comunità locale, i commercianti, le realtà culturali e che operano nel sociale.

Domenica 26 maggio, quindi, stop alle auto dalle ore 9 alle 19 in via Santa Maria Rocca Maggiore, via Seghe San Tomaso e Lungadige Re Teodorico, al loro posto troverà spazio l’evento "L’Isolo che non c’è … per adesso" con attività artigianali, laboratori creativi e ludici per adulti e ragazzi e postazioni di vendita di prodotti locali da parte di associazioni del territorio.

L’iniziativa, che trova il pieno sostegno dell’amministrazione, è proposta dall’Associazione Residenti Veronetta (associazione di residenti, commercianti, esercenti e liberi professionisti di Verona) e coinvolge nell’organizzazione anche le seguenti associazioni culturali: SmartLab, Associazione Verona Minor Hierusalem, Giardini Aperti, Ricreazione per terra, La Chiave Magica, Polimorfica APS, Cittadinanza Attiva, FIAB.

Provvedimenti viabilistici

Divieto di sosta e transito (ad eccezione dei frontisti e dei residenti) in Via Santa Maria Rocca Maggiore, Via Seghe San Tomaso e Lungadige Re Teodorico dalle ore 9 alle ore 19 del 26 maggio e sospensione della corsia preferenziale in Interrato dell’Acqua Morta per consentire la svolta a sinistra in via Carducci.