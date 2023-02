Camminando sulle acque del Lago di Garda: viaggio nell'isola che oggi assomiglia a una penisola (o a un'opera d'arte)

Vedere il lago di Garda invaso da turisti e visitatori è uno spettacolo piuttosto frequente e tutt'altro che insolito. Ad essere inusuale è il periodo. L'inverno sul Garda regala solitamente atmosfere tra il dolce e il malinconico, la natura ritrova i suoi spazi incontaminati e i suoni divengono monotoni, soffusi, mentre il vociare umano è abbandonato al tempo del ricordo di un'estate che è trascorsa e, immancabilmente, ritornerà ancora dopo qualche mese. La ciclicità delle stagioni sul Garda, non ultima di quella turistica, si è come spezzata nella giornata di domenica 19 febbraio, quando nel piccolo Comune di Manerba del Garda, sulla sponda bresciana del lago a una ventina di minuti di distanza da quello veronese di Peschiera del Garda, è confluita un'impressionante folla di turisti e curiosi. I visitatori provenivano dalla provincia bresciana, ma non solo, tanti i veronesi presenti, così come visitatori giunti da altre Regioni italiane, su tutti l'accento emiliano era quello che più di frequente si poteva udire qua e là.

Il motivo di cotanto interesse? La risposta sta sicuramente nella curiosità, a tratti forse persino un po' morbosa, di osservare da vicino uno dei fenomeni del nostro tempo tra i più chiacchierati e, contemporaneamente, sottovalutati: il cambiamento climatico. Da lungo tempo nel Comune lacustre è presente un'isola che funge da attrazione turistica, il cui nome formale è Isola di San Biagio, ma da tutti conosciuta come "Isola dei Conigli". L'enciclopedia bresciana curata da Antonio Fappani la descrive così: «Ha una estensione di un ettaro circa, piatta, coperta di vegetazione, ha al centro una punta rocciosa che conserva elementi di vegetazione originale oggi molto ridotta». La medesima fonte ricoda poi come Silvan Cattaneo nel secolo XVI la dicesse «abitata di lepri e conigli» e per tale motivo «luogo preferito di caccia». Altre tradizioni locali, sempre durante l'epoca medievale, la vorrebbero abitata da eremiti.

Oggi di eremiti non vi è traccia e nemmeno dei conigli che, fino all'epoca prepandemica, continuavano invece ad attrarre d'estate le famigliole che trascorrevano sull'isola una giornata tra bagni e tintarella. L'ultima traccia dei coniglietti sono le loro sagome disegnate sulla struttura del baretto che, sempre durante il periodo estivo, offre ristoro ai visitatori.

Una delle peculiarità da sempre note dell'Isola di San Biagio/Isola dei Conigli è quella che per raggiungerla è necessario camminare per un breve tratto dalla costa fino alla terraferma immergendosi in acqua. D'estate, nei periodi in cui l'acqua risultava particolarmente alta, il tragitto lo si poteva fare bagnandosi fino alla vita, o poco più sopra, mentre nelle fasi in cui il livello era significativamente basso risultava sufficiente immergere le sole caviglie. In alcuni casi, è sempre stato possibile che emergesse, ben visibile, l'istmo che collega l'Isola dei Conigli con la costa dove ha sede il camping di San Biagio. Non di rado poteva infatti capitare di raggiungere l'isolotto camminando senza praticamente mai bagnarsi. Tutto questo accadeva però d'estate. L'insolito fenomeno cui in questi giorni si sta assistendo, iniziato in realtà già almeno nel mese di gennaio, è che, in pieno inverno, l'istmo dell'Isola dei Conigli è riaffiorato in tutta la sua piena visibilità, creando una vera e propria "passerella naturale" che, non di rado, viene in questi giorni anche percorsa in bicicletta.

Complice un po' di approssimazione comunicativa e la grande risonanza mediatica avuta da alcune immagini girate con i droni e diffuse da testate e tv nazionali, l'Isola dei Conigli ha così scoperto in questi giorni la propria vocazione turistica in un periodo dell'anno totalmente inusuale. Così come insolito, sia ben chiaro, seppur non inedito in senso assoluto, è il fenomeno dell'emersione dell'istmo durante il periodo invernale. Per avere tuttavia contezza del fatto che la passerella naturale non sia una completa novità, è sufficiente guardare la fotografia pubblicata sulla pagina dedicata di Wikipedia, risalente al 22 luglio 2005, nella quale è ugualmente ben visibile l'istmo che collega la costa e l'isola di San Biagio. A destare certo un po' di preoccupazione è tuttavia il fatto che un simile fenomeno, non nuovo, si stia però verificando in pieno inverno, sintomo di una stagione condizionata dal caldo, scarse piogge e un livello delle acque del lago sicuramente troppo basso per il periodo.

Nella giornata di domenica 19 febbraio, Manerba del Garda ha goduto così di un'insolita ed eccezionale celebrità: un flusso continuo di decine di migliaia di turisti ha attraversato tutta la spiaggia che dal porto conduce al campeggio di San Biagio, per poi incamminarsi lungo l'istmo e raggiungere un'isola senza altre attrazioni che sé stessa. Un'atmosfera surreale attorniava i visitatori, immersi nei loro cappotti, vagolanti sulle acque del lago per raggiungere una meta estiva fuori stagione. Attorno a loro il paesaggio, essenziale, a tratti orgoglioso, a tratti sofferente, sembrava poter opporre soltanto un estraneo silenzio.

Qualche anno fa, un altro lago venne preso d'assalto dai visitatori, dando origine a immagini che oggi tornano inevitabilmente alla mente per similitudine: si era nell'estate del 2016 sul Lago d'Iseo, dove gli artisti Christo e Jeanne-Claude avevano realizzato l'opera di land art "The Floating Piers" tra Sulzano, Mont'Isola e l'Isola di San Paolo. In questi giorni dell'inverno 2023 all'Isola dei Conigli sul Lago di Garda, a manifestarsi come artista è anzitutto la natura, infaticabile creatrice, oggi forse più che mai alla ricerca di esegeti capaci di comprenderne il grido, doloroso e al tempo stesso vitale, dal quale, interrogando gli esseri umani, sin da sempre trae origine ogni opera d'arte.