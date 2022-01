Anno scolastico 2022/2023: prorogate le iscrizioni alle scuole d'infanzia comunali di Verona

È stata prorogato a venerdì 4 febbraio il termine per la presentazione delle domande per le nuove iscrizioni alle scuole dell’Infanzia comunali per l'anno scolastico 2022/2023.

Come stabilito dal Ministero dell’Istruzione, a causa del protrarsi dell’emergenza epidemiologica, è stato deciso di far slittare in avanti di una settimana il termine delle iscrizioni, originariamente previsto per il 28 gennaio. Questo per andare incontro alle esigenze delle famiglie, molte delle quali attualmente in DAD, e anche per la situazione che coinvolge il personale amministrativo scolastico alle prese con la gestione dell’emergenza.

La presentazione delle domande si dovrà effettuare esclusivamente on-line, attraverso la pagina web dedicata sul sito del Comune di Verona, utilizzando le credenziali SPID. È stato inoltre attivato il Punto Telefonico Unico 045 2212211. Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 18, per rispondere alle principali domande relative alle richieste di chiarimento più frequenti.