Asili nido di Verona, le nuove iscrizioni si potranno fare solo online a marzo

Dal 3 al 17 marzo si potrà presentare domanda per le nuove iscrizioni agli asili nido comunali ed agli asili nido in convenzione di Verona per l'anno educativo 2022/2023. La presentazione delle domande si potrà fare esclusivamente online, sulla pagina web dedicata nel sito del Comune, utilizzando le credenziali Spid.

Per informazioni è attivo per i servizi educativi e dell'istruzione il numero 045-2212211 dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18.

Inoltre, per permettere una scelta consapevole e far conoscere le varie strutture, sabato 5 marzo sarà in programma la consueta giornata "Nidi Aperti", che si svolgerà in modalità online. Saranno previsti incontri in videoconferenze, in orari differenziati e con link dedicati a ciascuna scuola.