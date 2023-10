L'aria del lago e badare alle cose essenziali senza preoccuparsi troppo: la ricetta di vita per i cent'anni della signora Irma

La signora Irma Marcolini, bardolinese doc, ha compiuto 100 anni il 12 ottobre. E nel suo giardino di casa, a Cisano, ha ricevuto parenti e amministratori comunali per un brindisi e il taglio della torta. Irma, spiegano dal Comune, è nata a Bardolino un secolo fa, in località Santa Cristina, ha trascorso la gioventù lavorando come mezzadra nelle tenute agricole della famiglia Lenotti. Di quell’epoca, spiegano sempre dal Comune, conserva il ricordo del filò con i compaesani al Franciscus, oggi osteria in via Verdi, che al tempo era una stalla per i cavalli.

La signora Irma si sposò nel 1948 con Francesco Consolini, da cui ebbe i tre figli Angelo, Gianfranco e Marco. Casalinga per una vita, riferisce ancora una nota dell'amministrazione comunale, ha sempre aiutato la famiglia, che con riconoscenza l’ha voluta celebrare per il suo centesimo compleanno. Alla festicciola c’erano infatti figli, nuore, nipoti e amiche del paese. Una schiera nutrita di persone che le vogliono bene e di amicizie che ha coltivato a lungo: fino ai 90 anni di età, sottolineano infatti dal Comune di Bardolino, la signora Irma si è sempre recata al Circolo anziani in bicicletta, per giocare a tombola.

L’amministrazione comunale, presente nella felice occasione col sindaco Lauro Sabaini e con la vicesindaca Katia Lonardi, ha omaggiato Irma con un mazzo di fiori. Davanti ai palloncini col numero cento, la signora Irma ha quindi svelato il segreto della sua longevità: «Badare alle cose essenziali, - ha detto - senza preoccuparsi troppo».

La signora Marcolini, secondo ciò che riferisce il Comune di Bardolino, è la terza centenaria del paese e si aggiunge infatti a Pietro Celant, 101 anni, nonché a Giuseppina Fontana che ha festeggiato i 100 anni il 27 agosto. «È sempre un piacere portare gli auguri della comunità ai nostri concittadini che raggiungono questa ragguardevole età, come la signora Irma. - ha sottolineato ieri il primo cittadino - Col loro esempio ci riportano a una saggezza antica e a un patrimonio di valori che siamo chiamati a portare avanti e a trasmettere alle nuove generazioni».