Investimento da 85 mila euro per le nuove cellette nei cimiteri di Bardolino, Cisano e Calmasino

Il Comune di Bardolino riferisce di aver completato in questi giorni l’installazione di 244 nuove cellette cinerarie nei tre cimiteri del paese: 136 nel cimitero del capoluogo, 60 a Calmasino e 48 a Cisano. Si tratta di strutture prefabbricate, in alluminio verniciato, coperte da lapide marmorea e dotate di un vaso con luce votiva, destinate ad accogliere le urne cinerarie dei defunti. Per l’intervento, eseguito dalla ditta Biondan di Verona, il Comune spiega di aver investito circa 85 mila euro.

«La pratica della cremazione ha registrato un incremento degli ultimi anni - ha commentato la vicesindaca, delegata ai lavori pubblici, Katia Lonardi - e la disponibilità di cinerari, in particolare nel cimitero di Bardolino, era ormai in fase di esaurimento: per questo abbiamo provveduto ad ampliare gli spazi, installando questi manufatti sia nel cimitero del capoluogo, che in quelli di Cisano e Calmasino, in vista dei fabbisogni futuri».

Tutti e tre i cimiteri oggetto d'intervento

A Bardolino, i nuovi cinerari prefabbricati si trovano in tre aree dedicate, sotto la galleria porticata intermedia e all’interno delle gallerie chiuse a nord-est. A Calmasino, una struttura è stata posta sotto la galleria porticata a nord e l’altra adiacente all’ingresso, sotto la galleria porticata a est. A Cisano, essendoci poche pareti libere, le nuove strutture sono state installate all’interno della galleria porticata.



«Grazie al lavoro dell’ufficio tecnico comunale, l’installazione dei moduli prefabbricati è stata celere e ha permesso di ricavare nuovi spazi con installazioni poco invasive ma funzionali e decorose», ha concluso la vicesindaca Katia Lonardi.

Nella settimana che precede i giorni di Ognissanti (1° novembre) e della commemorazione dei defunti (2 novembre) i cimiteri comunali di Bardolino rimarranno aperti dalle ore 8 alle 17, come da orario invernale.