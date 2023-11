L'annuncio della Regione: altri 3,2 milioni di euro per rafforzare il sistema della Protezione civile in Veneto

Secono quanto si apprende da una nota, la giunta regionale su proposta dell’assessore Gianpaolo Bottacin ha approvato, nella giornata di lunedì 20 novembre, due delibere in cui vengono previsti ulteriori stanziamenti per rafforzare il sistema regionale di Protezione civile del Veneto. «Siamo intervenuti sia in relazione al potenziamento di mezzi e attrezzature che per l’acquisto di strutture, la ristrutturazione e l’allestimento di sedi - ha spiegato l’assessore Bottacin -. In relazione all’acquisto di mezzi verranno finanziate le richieste di novanta gruppi o associazioni che, sommate alle cinquantasei approvate a fine 2022, portano al rinnovo delle dotazioni richieste di ben 246 sodalizi».

Lo stesso assessore Bottacin ha poi precisato: «Relativamente alle sedi andiamo a finanziare ulteriori 11 interventi, che sommati ai 24 approvati a fine 2022 portano a 34 nuove sedi logistiche sul territorio regionale espressamente dedicate alla Protezione Civile, dando copertura all’intera area veneta». In base ai numeri riportati nella nota della Regione Veneto, gli stanziamenti messi in campo «sono 1.965.000 euro per mezzi e attrezzature, 640.000 euro per le sedi». Sempre da Palazzo Balbi viene poi specificato che ulteriori risorse sono stanziate per la manutenzione o la sostituzione dei mezzi della Colonna mobile regionale e di quelle provinciali e per gli interventi durante le emergenze per «ulteriori 670.000 euro complessivi».

«Oltre a questi importanti contributi - ha infine concluso l'assessore Bottacin - ovviamente proseguiamo anche con ulteriori molteplici attività, tra le quali corsi di formazioni ed esercitazioni sul campo, per mantenere sempre aggiornati i nostri volontari e confermare quell’eccellenza che è stata riconosciuta alla Protezione civile veneta sia sul territorio regionale che a livello nazionale».