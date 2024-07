Verona torna protagonista sul grande schermo con il film "L’invenzione di noi due" appena uscito in sala

A un anno dalla conclusione delle riprese, è ufficialmente uscito giovedì 18 luglio nelle sale italiane il film tratto dall’omonimo best seller (Einaudi Stile Libero) dell’autore veronese Matteo Bussola (coautore della sceneggiatura insieme a Paola Barbato, Federico Fava e Valentina Zanella) che ha scelto proprio la sua città come cornice psicologica ed emozionale della storia d’amore e disamore tra Milo e Nadia, interpretati dagli attori Lino Guanciale e Silvia D’Amico. Il film, distribuito da Be Water Film in collaborazione con Medusa Film, è stato girato interamente a Verona (nel cast anche Paolo Rossi e Francesco Montanari) ed è frutto di un lavoro di squadra tra enti territoriali, personalità ed eccellenze venete: oltre al già citato autore del libro Matteo Bussola, il film è diretto dal regista vicentino Corrado Ceron, prodotto dallascaligera K Plus Film presieduta da Nicola Fedrigoni, realizzato con il contributo della Regione Veneto, con il sostegno della Veneto Film Commission e con il patrocinio del Comune di Verona.

Videomessaggio Lino Guanciale

La pellicola, presentata il 16 luglio al Taormina Film Festival, è stata proiettata mercoledì sera in anteprima a Verona al Cinema Fiume con la presenza del cast e verrà distribuito in oltre 170 sale italiane, di cui 22 nel Triveneto. «Grazie a questo film Verona torna protagonista di una importante produzione cinematografica e lo fa con una veste autentica ed introspettiva. - afferma l’assessora alla cultura Marta Ugolini - La città, che per quasi due mesi si è trasformata in un set cinematografico, è raccontata attraverso gli occhi dei protagonisti e si rivela dai suoi luoghi più iconici del centro storico agli angoli meno scontati di quartieri come Veronetta, Borgo Trento, San Zeno. Questo progetto dimostra come il cinema di qualità possa essere uno strumento di promozione culturale e territoriale. Verona, con la sua arte, storia e tradizioni, vive in una narrazione autentica che parte dal racconto del suo autore, veronese, e attraverso il grande schermo porta la sua anima in tutta Italia».

Nicola Fedrigoni, della K Plus Film, racconta: «Siamo presenti sul territorio da numerosi anni per promuovere la cultura e realizzare progetti significativi per il grande schermo. Con questa produzione siamo tornati nella nostra città, presentando un film interamente prodotto da noi e ambientato a Verona. Questo dimostra che da qui nascono grandi storie e una cultura di ampio respiro, che diffonde il nome della nostra città in tutta Italia». Valentina Zanella di K Plus Film aggiunge: «Qualche anno fa Matteo Bussola mi ha presentato questa storia straordinaria. Per anni abbiamo seguito produzioni internazionali conservando il desiderio di mettere in scena una narrazione unica su Verona. Oggi, finalmente, questo sogno si è realizzato, grazie a questo film che ci ha permesso di raccontare Verona in modo originale e innovativo».

Il regista Corrado Ceron ha quindi spiegato: «Dal libro di Matteo ho tratto ispirazione per il mio approccio alla messa in scena del romanzo. Ho voluto rappresentare due aspetti contrastanti: da una parte l’innamoramento e la leggerezza, dall’altra la crudeltà dell’amore. Per la regia, ho cercato di distinguere chiaramente questi due filoni utilizzando uno stile più classico per l’uno e uno più sperimentale per l’altro. Questo mi ha permesso di trasmettere gli stati d’animo dei protagonisti, coinvolgendo gli spettatori nella scena e riflettendo la doppia natura di Nadia e Milo». L'attrice Silvia d’Amico ha invece ricordato: «È stato emozionante girare questo film a Verona, dove mi sento a casa. La cornice di un film costituisce a tutti gli effetti un personaggio, e per questo noi attori ci siamo immersi nell’atmosfera della città per regalare al pubblico una grande storia d’amore contemporanea. Il film, in linea con il romanzo, non vuole dare risposte definitive, e noi attori ci siamo avvicinati alla storia con questo approccio fatto di delicatezza, per restituire al pubblico non risposte, ma ispirazioni e spunti di riflessione».

L'autore del libro Matteo Bussola ha poi spiegato: «Questo progetto ancora oggi è per me qualcosa di straordinario. La storia, creata con parole nell'intimità di uno studio, è diventata postura, movimento e narrazione cinematografica grazie a una regia eccezionale, rispettosa ma al contempo profondamente personale. Il cambio di linguaggio ha richiesto di trasformare l'intimità delle parole in una vicinanza della macchina da presa e della immagini, come emerge dal film, girato interamente a Verona. Da veronese non posso che essere orgoglioso che la città emerga anche nei suoi luoghi meno noti, ma altrettanto caratteristici, facendo da sfondo ad una storia romantica, ma crudele al tempo stesso».

L'invenzione di noi due - Trailer ufficiale

La città di Verona protagonista sul set

Una Verona autentica, lontano dai cliché, per calare il film in un’atmosfera ancora più intima e reale. Ne L’invenzione di noi due la città è ritratta fuori dai canoni classici per diventare paesaggio dell’anima, impalpabile e soggettiva, raccontata attraverso la lente introspettiva dei due amanti, Milo e Nadia. Accanto ai luoghi più iconici, come Castelvecchio, Piazza Bra, Corso Cavour, Piazza Erbe, Palazzo della Ragione, la pellicola svela diversi angoli inediti di città e provincia, come i quartieri di San Zeno, Borgo Trento (Lungadige Catena e Porta Fura), Veronetta (Biblioteca Santa Marta) e il Parco Sigurtà a Valeggio sul Mincio, dove è ambientata la scena del labirinto. Le riprese hanno trasformato la città in set per sette settimane nei mesi di giugno e luglio 2023.

La trama del film

Milo, sposato con Nadia da quindici anni, si accorge che lei non lo desidera più. Non lo guarda, non lo ascolta, non condivide quasi più nulla. Ma Milo non si arrende e un giorno le scrive fingendosi un altro, dando inizio a una corrispondenza segreta. In quelle lettere, sempre più fitte e intense, entrambi si rivelano come mai prima. Dall’omonimo bestseller di Matteo Bussola, un viaggio romantico alla scoperta dei veri sentimenti. La regia è il testimone spietato e implacabile della distruzione e ricostruzione della storia d'amore fra Milo e Nadia. Una storia che ha a che fare con il tempo che passa, le ambizioni che si ridimensionano, le illusioni che si perdono e l’amore come continua invenzione di sé.