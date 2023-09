Scomparso un anno fa dopo un incidente stradale: intitolata al dottor Pighi un’aula didattica del Policlinico di Borgo Roma

È stata intitolata giovedì 21 settembre alla memoria di Michele Pighi, docente di cardiologia dell’ateneo scaligero, prematuramente scomparso circa un anno fa in un incidente stradale, l’aula I della Lente Didattica del Policlinico di Borgo Roma. La cerimonia di commemorazione si è svolta nell’aula magna G. De Sandre, con i saluti istituzionali di Giuseppe Lippi, preside della facoltà? di Medicina e chirurgia, Giovanni Gambaro, direttore del dipartimento di Medicina, Matilde Carlucci, direttrice sanitaria dell’Aoui, e Flavio Luciano Ribichini, direttore della sezione di Malattie dell'apparato cardiovascolare e mentore di Pighi. Erano presenti anche membri della famiglia Pighi, tra cui il padre Daniele, la madre Linda e la sorella Serena.

Michele Pighi, professore associato all’università di Verona, è scomparso il 30 settembre dello scorso anno a causa di un incidente stradale a soli 39 anni. Laureato con il massimo dei voti all’ateneo scaligero, aveva poi conseguito a Verona la specializzazione in Scienze cardiovascolari. Nel 2014, grazie alla borsa di studio del Fondo Gianesini, aveva avuto la possibilità di proseguire gli studi a Londra e a Montreal, dove aveva potuto approfondito la ricerca sull’emergere delle malattie coronarie nei pazienti trapiantati di cuore.

«Perché intitolare un’aula della nostra scuola al professor Michele Pighi? Chi l’ha conosciuto sa la risposta e non concepisce la sua mancanza», spiega Ribichini, che di Pighi è stato mentore, maestro e amico. «Perché chi non l’ha conosciuto lo chieda. Perché i giovani che passeranno nelle nostre aule ricordino il modello da seguire. Perché i docenti che crescono i nostri futuri leader trovino sempre ispirazione e non perdano le speranze. Perché tutti quelli che hanno il sogno di diventare maestri possano fare dell’onestà il proprio credo, del sacrificio lo strumento e della generosità un esempio puro per i giovani, come ci ha fatto vedere Michele», ha concluso il direttore Ribichini.