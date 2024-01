Intitolata allo scultore "Bepi" Garonzi la sala polifunzionale della seconda circoscrizione a Verona

Lo scultore Giuseppe “Bepi” Garonzi con il suo scalpellino ha saputo smussare e realizzare opere che oggi fanno parte della storia di Verona. Una vita, la sua, spesa a favore di un'attività lavorativa durata fino all’età di 99 anni, durante la quale ha saputo tener viva la tradizione del mondo dei cavatori di pietre e degli scalpellini, esercitata soprattutto nelle cave di Tufo e di Pietra Galina di Quinzano e Avesa.

Quinzano ha reso omaggio all’artista, nato il 6 dicembre 1911 e morto l’11 agosto 2010, intitolandogli la sala polifunzionale comunale in via Quinzano 24/d. Un riconoscimento all'arte di un veronese che si può ammirare in tutta Italia, grazie anche alle sue collaborazioni con gli architetti Ettore Fagiuoli e Carlo Scarpa. Tra le sue creazioni anche la fontana in rosso S. Ambrogio che abbellisce una villa del maresciallo Tito in Dalmazia. Dopo il suo pensionamento ha voluto lavorare gratuitamente per lasciare anche al suo paese di Quinzano tangibili ricordi della sua arte, realizzando sculture di San Alessandro e di San Rocco, formelle perla Via Crucis, e molte altre formelle e sculture, lavorando fino a 99 anni. La sua epigrafe riflette le sue convinzioni e riassume la sua esistenza: “La vita... non è fortuna ma fede e lavoro”.

All’intitolazione sono intervenuti l’assessore al decentramento Federico Benini, la presidente della seconda circoscrizione Elisa Dalle Pezze, i figli di Giuseppe Garonzi e il presidente della Cooperativa fra Operai e Braccianti Onlus Pericoti Novello Bertani. «Questa intitolazione - ha affermato l’assessore Federico Benini - è un dovuto segno di stima alla memoria di un veronese che ha contribuito a valorizzare e portare nel mondo il nome di Verona. Oltre che valorizzare la sua opera, è anche il modo per dare risalto ad artisti meno noti della città facendoli arrivare anche ai più giovani, con l'auspicio che comprendano cosa significa trasformare una passione in professione».

Gli ha poi fatto eco la presidente della seconda circoscrizione Elisa Dalle Pezze: «Si conclude oggi un percorso nato dalla sinergia tra la Circoscrizione 2^ e la Cooperativa fra Operai e Braccianti Onlus Pericoti, storia realtà di Quinzano e della nostra città a partire dal 1885. Una collaborazione legata al comune intento di valorizzare e promuovere la storia e le tradizioni di cui Giuseppe Garonzi ha avuto un ruolo non sbandierato che ancora oggi si misura nelle tracce lasciate in luoghi caratteristici e riconoscibili del borgo. Ricordare la sua figura, che ha attraversato tutto il Novecento e i suoi forti cambiamenti, - ha quindi concluso la presidente Elisa Dalle Pezze - non significa solamente tenere viva o, per alcuni, far riscoprire la sua arte e le sue capacità, ma anche tutto il complesso mondo degli scalpellini e dei cavatori di pietre che rientrano nelle ricostruzioni della società e dell'economia del tempo».