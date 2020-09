Serie di interventi sulle strade di Verona: da piazza Brà a via San Leonardo

Sistemazione manto stradale ammalorato, con rifacimento della pavimentazione in sanpietrini. È quanto è stato effettuato, con un intervento d’urgenza, in piazza Bra, a Verona, all’altezza dell’area di sosta dei taxi.

Diversi i cedimenti venutisi a creare in questo tratto di piazza-strada, per i quali è stato necessario agire con un’azione di risanamento importante. L’intervento, iniziato da alcuni giorni, è in fase di ultimazione ed ha un costo complessivo di 25 mila euro.

Sono ripresi anche in corso Porta Nuova gli interventi per la sistemazione del porfido. L’obiettivo è il ripristino completo del manto stradale, con l’eliminazione di tutti gli avvallamenti, pericolosi per la viabilità e causa di grosse pozzanghere durante i temporali.

Inoltre, per i prossimi mesi, già programmata anche in via Trezza a Veronetta la sistemazione del manto stradale.

Per quanto riguarda via San Leonardo e San Mattia, invece, stanziati 200 mila euro per la sostituzione dei ciottolati, con il completo riassetto della pavimentazione stradale.

In piazza Bra, per visionare i lavori, si sono recati giovedì il sindaco di Verona Federico Sboarina e l’assessore alle Strade Luigi Pisa.

«Sono in fase di realizzazione, nei punti stradali più ammalorati della città – spiega il sindaco – numerosi interventi di sistemazione. Puntiamo a risolvere, nel minor tempo possibile, molte situazioni di criticità, causa di problemi sulla viabilità cittadina».

«Un programma di intervento che non conosce sosta – dichiara l’assessore –. In collaborazione con la Sovrintendenza, stiamo portando avanti lavori su più punti stradali, per il completo ripristino di ampi tratti di pavimentazioni. Anche per quanto riguarda piazza Bra abbiamo provveduto, con la massima urgenza, al rifacimento di un’area stradale allargata, causa di problemi per la quotidiana attività del servizio taxi».