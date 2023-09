Parchi, cortili e campi gioco di Verona: un centinaio gli interventi in programma

Sono un centinaio gli interventi su aree verdi, campi gioco e cortili scolastici che partiranno dalla prossima primavera, equamente distribuiti nelle otto circoscrizioni comunali. Dal centro storico passando per i bastioni, sotto la lente d'ingradimento dell'Amministrazione comunale di Verona sono finiti percorsi naturali, aree cani, attrezzature dei parchi gioco e dei cortili delle scuole, ma anche impianti di illuminazione e di irrigazione e lo stato di salute delle nostre piante.

Una riqualificazione corposa, per la quale palazzo Barbieri mette a disposizione 750 mila euro, e che risponde alle segnalazioni delle circoscrizioni ma anche dei cittadini, i primi a vivere il territorio e ad accorgersi se qualcosa non funziona o può essere migliorato.

Il progetto, martedì approvato dalla giunta nella versione definitiva, prevede sfalcio, diserbo e potature nelle aree verdi e lungo i percorsi naturali, si metteranno in sicurezza le recinzioni esterne ed interne, i cancelli carrabili e pedonali e le staccionate nelle aree interessate. Nei campi gioco e nei cortili di nidi, scuole dell'infanzia e primarie saranno riparate o sostituite le attrezzature danneggiate, lo stesso vale per gli elementi di arredo urbano come tavoli e panchine. Durante i lavori verrà inoltre verificato lo stato di salute degli alberi presenti nelle aree di intervento, con indagini sia visive che strumentali. Verranno riqualificati anche gli impianti di irrigazione e le fontane.

Tra le opere previste, anche la realizzazione di nuove aree cani e precisamente in Corte Bentivoglio in Sesta Circoscrizione, a Marzana nell'Ottava e in via Puglie al Chievo.

Il prossimo step è l'approvazione a fine anno del progetto esecutivo e il successivo appalto dei lavori, l'obiettivo è partire con i cantieri in primavera.

«L'attenzione verso la vivibilità dei quartieri e delle aree verdi è confermata da questo corposo intervento che interesserà tutte le Circoscrizioni, un centinaio i lavori previsti suddivisi per aree verdi, campi gioco e cortili scolastici», ha detto l'assessore al Bilancio Michele Bertucco.

Elenco degli interventi

Prima Circoscrizione: campo giochi Raggio di Sole, sistemazione percorsi pedonali; scarpata via Faccio, pulizia, sfalci, potature e abbattimenti; Scuola primaria Massalongo via dell’Artigliere, sistemazione generale (radici alberi e prato), revisione impianto d’irrigazione; Piazza Pradaval (fontana Civili di guerra) – illuminazione interna, quadro elettrico da spostare su armadietto esterno; Piazzetta Navona (fontana) – pompa di immersione; Area verde Porta Vescovo/salita San Sepolcro- pulizia, sfalci, potature e abbattimenti; Parco Castel San Pietro, pulizia, sfalci, potature e abbattimenti; area verde Raggio di Sole, - pulizia, sfalci, potature e abbattimenti; Piazza Bra (fontana), illuminazione fari, motore da revisionare;

Seconda Circoscrizione: area verde Forte via Bonuzzo Sant'Anna, pulizia e sfalci; Area verde degli Arusnati, potature; Area verde incolta centro sportivo Santini, pulizia e sfalci; Parco Colombare, pulizia, sfalci, potature, abbattimenti, sistemazione terreno e recinzioni; Area cani via Milani, ampliamento; Campo giochi via Nievo, sistemazione percorsi pedonali; Campo giochi Arsenale, sistemazione percorsi pedonali – (fontana) quadro elettrico, pompa, canali di scarico; Parco Adige Nord (Corte Molon), pulizia, sfalci, potature, abbattimenti, sistemazione terreno e recinzioni; Percorso ciclopedonale via Del Ponte, pulizia, sfalci e potature; Area verde via Carso, sistemazione terreno e disboscamento; Piazza Vittorio Veneto, (fontana Caduti di Vittorio Veneto) – illuminazione interna, sostituzione tubazioni in ghisa con pvc rigido e acciaio inox, rivestimento interno vasca; Vasca piazza Arsenale, sistemazioni varie e manutenzione impianto riciclo; Area verde Madonna del Terraglio, pulizia, sfalci, potature e abbattimenti; Area verde Castel San Felice, pulizia, sfalci, potature e abbattimenti; Campo giochi 'Peter Pan' via Zenari, rifare pendio di risalita allo scivolo in acciaio posto sul terreno.

Terza Circoscrizione: via Gardesane 149, intervento straordinario di potatura; Area verde via Zancle, sistemazione terreno, pulizia e sfalci; Scuola pirmaria Romagnoli, sistemazione terreno e pavimentazione; Campo giochi Maggiolino, potature, recinzioni e messa in sicurezza strutture; Scarpata via delle Coste, pulizia, sfalci, potature e abbattimenti; via San Marco, (ponte ferrovia), pulizia, sfalci e potature; via F. De Girolamo, nuova area cani.

Quarta Circoscrizione: area verde via Torricelli, pulizia e sfalci; area cani via Mantovana, sistemazione generale; area verde cavalcavia scarpate ferroviarie via Mantovana (via Trombelli), sistemazione terreno, disboscamento, pulizia e sfalci.

Quinta Circoscrizione: area verde via Copparo, pulizia e sfalci, intervento straordinario; area verde via Ferrara/via Rimini, pulizia e sfalci; Area verde via Colleoni/via Gattamelata, sistemazione terreno, disboscamento, pulizia e sfalci; campo giochi via Codigoro, sistemazione percorsi pedonali, recinzioni; area verde via Turazza, sistemazione terreno, pulizia e sfalci; parco Santa Teresa, piantumazioni; Area cani via Vigasio, recinzioni; Piazza Roma (Cadidavid – fontana), chiusura sfere, ugelli tubazioni da fissare, quadro elettrico, accesso pozzetto; scuola dell'infanzia statale Ferrante in via Volturno IC Borgo Roma Est, pavimentazione in ghiaino sotto l'arrampicata che la scuola ha acquistato ed installato in autonomia.

Sesta Circoscrizione: area verde via Pontedera, pulizia e sfalci; Stradina via Ruffo, pulizia e sfalci; area verde via Rigoletto, pulizia e sfalci; piazza Libero Vinco (fontana), impermeabilizzazione rivestimento vasca, illuminazione interna, quadro elettrico da spostare su armadietto esterno, motore di riciclo; via Corte Bentivolgio, nuova area cani; area verde via Caroto, (vallo di Cangrande), pulizia, sfalci, potature e abbattimenti; giardini pubblici 'Baden Powell' via Barana, (fontana), quadro elettrico, pompa.

Settima Circoscrizione: percorso clicopedonale Boschetto- confine San Martino Buon Albergo, pulizia, sfalci, potature e abbattimenti; parco Adige Sud (Fondo agricolo Giarol Grande), pulizia, sfalci, potature, abbattimenti, sistemazione terreno e recinzioni; parco Achille Forti, sistemazione percorsi pedonali; Parco Bosco Buri, sistemazione terreno, sistemazione arredo urbano e attrezzature gioco; Piazza Madonna di Campagna (fontana), quadro elettrico da spostare su armadietto esterno.

Ottava Circoscrizione: sentiero comunale via Ponte Florio/via Belvedere, pulizia e sfalci; area verde via P. Cagliari, riqualificazione; area verde percorso ciclopedonale via da Legnago (compreso fosso), sfalcio; strada via Castel di Montorio, potature alberi ciglio stradale; via dei Tigli, nuova area cani; area verde via Monte Cucco, pulizia e sfalci; via Monte Belloca/via Valpantena, nuova area cani; area cani via Oleandri, ampliamento.

Nuove attrezzature campo giochi saranno installate: all'area dei bastioni di via Lega Veronese e al parco Raggio di Sole (Prima Circoscrizione); al campo giochi Valdonega in via Nievo e all'Arsenale (Seconda Circoscrizione); in Terza Circoscrizione, nei campi giochi Cuore Verde, Primavera e nell'area sportiva di via Sogare. In Quarta Circoscrizione il campo giochi di via Murari Bra, in Quinta Circoscrizione il parco di Santa Teresa e i campi giochi tra via Selenia e via Vigasio, il parco in via Belobono e quelli in via Brioni, via Brandimarte, l'area pavimentata tra via Ferrara, via Romagna, via Cesena. In Sesta Circoscrizione il campo giochi in via Olini, in Settima Circoscrizione l'area giochi nel parco Bosco Buri, i camoi giochi tra via Palestro e via Fedeli e in via Mons. Gentilin. In Ottava Circoscrizione il campo giochi di via Valpantena a Marzana, l'area giochi interna al Circolo 1° Maggio a Montorio, il campo giochi in via da Quinto e quello in via Silvestri a Santa Maria in Stelle.

Nuove attrezzature gioco arriveranno nei seguenti cortili scolastici: asilo nido 'La Piuma' in via Bertoni in Prima Circoscrizione; primarie Provolo in Seconda Circoscrizione, in Terza Circoscrizione al nido Quadrifoglio a San Massimo, al nido il Girasole allo Stadio, all'infanzia in via Di Cambio, all'infanzia Il Gabbiano. In Quarta Circoscrizione scuola infanzia Piccono della Valle in via el Carretto, scuola infanzia La Mongolfiera in via Mantovana, alle Golosine scuola infanzia Dei Ciliegi. In Settiman Circoscrizione scuola infanzia Monte Tesoro in via Mattaranetta e scuola infanzia Bernini Buri a Madonna di Campagna, scuola infanzia Preto in via Porto San Pancrazio.