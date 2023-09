Parte la sfida tra circensi, danzatori e musicisti per il Salieri Circus Award

Partirà alle 20 di domani, 21 settembre, la terza edizione dell'International Salieri Circus Award, premio unico nel suo genere per la capacità di fondere le arti circensi con la musica classica. Alla fine della scorsa settimana, sono arrivati a Legnago tutti gli artisti che prendono parte all'evento che si concluderà lunedì prossimo e che si svolgerà al Teatro Salieri.

Sotto la direzione artistica e la regia di Antonio Giarola, le prove sono iniziate e proseguono in maniera serrata, coinvolgendo un centinaio di artisti tra circensi, danzatori e musicisti. A contendersi i prestigiosi Salieri d’Oro, d’Argento e di Bronzo, saranno 22 performance con artisti provenienti da 17 Paesi diversi. Artisti che sono stati selezionati da Giarola e che in questi giorni sono accompagnati dall'Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana diretta dal maestro Diego Basso.

I numeri in gara saranno introdotti dal gran cerimoniere della kermesse: il Principe Maurice, icona del Carnevale di Venezia. E nella prima giornata di domani andranno in scena il verticalista francese Jonathan Victoria, il giocoliere ucraino Mr. G, gli acrobati aerei Nina Rodriguez dal Brasile, Katrina Asfardi dalla Lettonia, il Duo Rings italo-argentino, il mano a mano del Duo Sabawian dall’Etiopia, la ruota dell’americano Alex Oliva, il ventriloquismo lirico degli italiani Daniele Tommasi e Naimana Casanova, le spade danzanti di Titos Tsais da Taiwan, il pattinaggio acrobatico del Duo Drive dall’Ucraina e le contorsioniste del Duo Contortion dalla Mongolia.

Il presidente della giuria tecnica è lo storico francese Alain Frère e il presidente della giuria stampa è il giornalista e scrittore Roberto Bianchin. E tasselli importanti nelle messe in scena degli artisti sono due discendenti di rinomate dinastie circensi italiane, Marco Togni in qualità di direttore tecnico e Paride Orfei in qualità di direttore di palcoscenico.

E sempre domani, alle 10, al Museo Fioroni, apre anche "Darix Togni, dal Nazionale al Florilegio", mostra a cura del Centro di Documentazione sulle Arti Circensi che illustra la cronistoria delle vicende della famiglia Togni del ramo di Ercole, nel periodo compreso tra la fine dell’Ottocento e il 1991. L'ingresso alla mostro è gratuito e gli orari di apertura sono al mattino dalle 10 alle 12 e al pomeriggio dalle 15.30 alle 19.

Infine, alle 12 iniziano anche i talk show "Dialoghi Acrobatici" sulla Terrazza del Teatro Salieri ai quali partecipano gli artisti del festival. E fino al 25 settembre sono in programma altri eventi collaterali, tra i quali l’installazione "Salieri Circus Parade" con 18 statue di elefanti appartenenti alla social enterprise Elephant Parade; la mostra diffusa "Open Art Gallery" nelle vetrine di attività commerciali e nei locali della città, con scatti d’autore di fotografi internazionali; il mercatino del circo "Ezio Torchiani" e la mostra "Circostanze Verticali".