Intel, Bozza è con Zaia: «Vigasio è la migliore sede possibile»

Presente ieri, 9 novembre, al taglio del nastro di Fieracavalli, il presidente della Regione Veneto Luca Zaia si è soffermato anche su alcuni temi di attualità, tra cui il possibile insediamento della multinazionale Intel a Vigasio.

È più di un anno che si discute dell'ipotesi di apertura di un grande stabilimento di Intel in Italia. Un'ipotesi che con l'andar del tempo sembrava essere sfumata ma che pare ancora fattibile. Solo che non dipenderebbe dal Veneto. Ieri, il presidente Zaia ha dichiarato che dal punto di vista istituzionale è stato fatto tutto il possibile per attirare l'investimento sul territorio di Vigasio, ma è la multinazionale americana dei microchip che ora deve decidere se realizzare tutti gli insediamenti che aveva annunciato di fare in Europa.

Insediamenti che interessano anche l'Italia, dove lo stabilimento potrebbe sorgere a Vigasio oppure in un'altra località del Nord Italia, in Piemonte. Per Zaia, però, quella di Vigasio sarebbe la scelta migliore per Intel.

«Vigasio sul piano logistico è la sede che può avere maggior appeal a livello internazionale per Intel, per il suo collegamento sul corridoio del Brennero alla Germania, dove Intel avrà altre espansioni, e anche nell’ottica del piano d’investimento dell'Autostrada del Brennero per realizzare proprio a Vigasio un casello autostradale», ha confermato il consigliere regionale di Forza Italia Alberto Bozza, il quale spinge affinché anche a livello nazionale venga appoggiata solo l'alternativa di Vigasio per l'insediamento di Intel in Italia. «Serve fare un altro passo sul piano politico - ha spiegato Bozza - Ottenere dal Governo il riconoscimento di Vigasio come unica possibile sede italiana per Intel».