Urla insulti razzisti, tifoso bianconero espulso dallo Juventus Club di Castagnaro

L'uomo lavora come operaio in un'azienda di Rovigo e prima di Juventus-Milan, all'Allianz Stadium, avrebbe preso di mira il portiere rossonero Mike Maignan. Per lui scattata anche una denuncia, una denuncia e il Daspo

Lo Juventus Club Gaetano Scirea di Castagnaro ha espulso un proprio tesserato. Si tratta di un uomo che lavora come operaio in un'azienda di Rovigo e che il 19 settembre scorso avrebbe urlato degli insulti razzisti al portiere rossonero Mike Maignan, prima della partita dell'Allianz Stadium tra Juventus e Milan. «Lo Juventus Club Castagnaro si dissocia fermamente da tali comportamenti e li condanna duramente, senza se e senza ma - ha scritto il direttivo del club di tifosi juventini - Non possiamo accettare che al nome del nostro club vengano accostati atteggiamenti di questo genere, che non ci rappresentano in nessun modo, anzi offendono la nostra storia trentennale e il nome di Gaetano Scirea, che abbiamo scelto proprio per i valori che rappresenta».

Come riportato da Torino Today, le offese al giocatore, intervallate da alcune bestemmie, sono state immortalate in un video che è diventato presto virale nei social network. Le indagini delle forze dell'ordine hanno permesso di identificare il responsabile che è stato denunciato per istigazione all'odio razziale, è stato multato per violazione del regolamento dell'impianto sportivo ed è stato raggiunto anche da un Daspo che gli impedirà di accedere agli impianti sportivi.

L'episodio era stato anche commentato da Maignan, attraverso un testo molto significativo condiviso su Instagram.