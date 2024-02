Insieme per la Protezione civile, gli studenti del Messedaglia incontrano i volontari: «Una delle eccellenze del sistema Italia»

«Sentirsi parte della comunità ed intervenire nel rispetto dei ruoli, avvicinarsi con entusiasmo ad una realtà che costituisce un’eccellenza italiana spesso ricordata solo in situazioni di emergenza». Sono questi alcuni dei messaggi che il sindaco Damiano Tommasi, il prefetto Demetrio Martino e l’assessora alla sicurezza Stefania Zivelonghi hanno trasmesso ad oltre 680 ragazzi del triennio del Liceo Messedaglia intervenuti mercoledì nell’auditorium della Gran Guardia. La dirigente scolastica Capasso ha sottolineato «l’entusiasmo del liceo veronese nell’accogliere e promuovere il progetto perché i giovani, con la loro energia, possono fare molto e dare un contributo attivo».

Il sindaco Tommasi ha portato il suo saluto agli studenti sottolineando l’importanza di queste iniziative per far crescere cittadini informati, responsabili e consapevoli: «Il lavoro della Protezione civile - ha evidenziato il primo cittadino scaligero - costituisce una delle eccellenze del "sistema Italia" che spesso purtroppo non ricordiamo se non in situazioni di emergenza. Questo impegno parte dal sentirsi cittadine e cittadini appartenenti ad una comunità e, quindi, chiamati ad intervenire senza girarsi dall’altra parte. L’operato della Protezione civile rappresenta un aspetto innato dell’uomo, l’istinto della cura, che si unisce ad un’altra peculiarità, la professionalità. Nella mia esperienza di sindaco ho spesso assistito al lavoro straordinario dei volontari, che oltre allo spirito di servizio sono estremamente preparati e competenti, e questo è motivo di grande orgoglio». Il sindaco ha infine rivolto un appello ai ragazzi: «Siate curiosi, appassionatevi all’attività della Protezione civile, imparate dai volontari il rispetto dei ruoli e dei compiti che sono un messaggio che vi accompagnerà per la vita».

Presente per l'occasione anche l'assessora alla sicurezza Stefania Zivelonghi che ha raccontato così la nascita del progetto: «L'idea è nata grazie a due momenti, perché le iniziative sono il frutto incontri e riflessioni: la prima è stata il rischio di esondazione dell’Adige. In quei giorni ho vissuto insieme ai volontari della Protezione civile e toccato con mano la complessità di una macchina fatta di persone competenti e disponibili, che ha attivato un meccanismo di solidarietà. L’altro momento è stato un confronto con alcuni volontari che hanno preso parte alle operazioni in occasione dell’alluvione in Emilia Romagna e da questo è scaturita una riflessione: l’importanza della preparazione di chi si rende disponibile a questa forma di volontariato. Oggi, con questo incontro che spero sia il primo di una lunga serie, vogliamo far conoscere la Protezione civile e come essa opera nel territorio sia nella gestione delle emergenze, che in numerosi altri contesti. L’ambizione di questa amministrazione - ha spiegato l'assessora Zivelonghi - è far parlare della Protezione civile all’interno delle famiglie, promuoverne la conoscenza e la diffusione tra i giovani. Spesso affrontiamo situazioni legate alla sicurezza che vedono protagonisti i giovani: voi, oggi, con il vostro interesse e la partecipazione attiva siete la concreta risposta a chi parla di giovani solamente in situazioni di criticità. La vostra energia e la vostra curiosità sono un bellissimo messaggio anche per noi adulti».

L’incontro è poi proseguito con alcune presentazioni a cura del comandante della polizia locale Luigi Altamura, del responsabile dell’Unità operativa dissesti idrogeologici e Protezione civile della Provincia di Verona Armando Lorenzini e del presidente della Consulta comunale di Protezione civile Marco Semprebon. Non sono mancate le testimonianze di volontari, accolte con vivo interesse dagli studenti. Prima dell’incontro, i ragazzi in piccoli gruppi hanno incontrato nel loggiato della Gran Guardia i volontari dei reparti della Protezione civile: alpini, cinofili, Gruppo Volo (droni), Subacquei, Croce Bianca. Nel corso della mattina è stata inoltre lanciata dalla scuola la raccolta fondi per l’acquisto di una tenda da donare alla città di Verona ed è stata preannunciata la seconda parte del progetto che si terrà presso il Liceo Messedaglia durante le giornate di autogestione a marzo.