Aria più inquinata in provincia rispetto alla città di Verona lo scorso inverno

Anche per la stagione invernale tra il 2020 e il 2021, Arpav ha fornito ai territori comunali veneti (tranne quelli alpini e prealpini) la valutazione della qualità dell'aria. L'obiettivo principale era segnalare eventuali criticità dovute all'accumulo di inquinanti come le Pm10 (particolato atmosferico). E a queste criticità erano legate anche decisioni politiche, come ad esempio le temporanee limitazioni del traffico per i veicoli più inquinanti nel caso in cui il limite giornaliero delle Pm10 fosse stato superato per diversi giorni consecutivi.

Il periodo di valutazione è cominciato con il mese di ottobre 2020 e normalmente termina con il mese di marzo successivo, ma per questa stagione è stato prolungato fino al 30 aprile.

Le valutazioni di Arpav, a livello regionale, mettono in evidenza l'assenza di giornate di allerta massima (allerta rossa). Inoltre, le aree di Belluno, Conegliano, Chioggia e Adria hanno registrato anche un zero alla voce giorni di allerta media (allerta arancione), mantenendo quindi sempre la condizione di allerta minima (allerta verde). Nelle altre aree prese in esame, c'è stato almeno un episodio di accumulo che ha fatto scattare l'allerta arancione. In questi casi, il picco di allerta arancione è stato di 14 giorni sui 212 totali di valutazione. Numeri che mostrano una tendenza alla diminuzione rispetto alla stagione invernale precedente.

Infine, uno sguardo alla provincia di Verona, dove sono state tre le aree monitorate da Arpav, quelle di Verona, Legnago e San Bonifacio. Nel capoluogo, i giorni di allerta arancione sono stati 7, mentre nei centri della Bassa e dell'Est Veronese c'è stato un inquinamento maggiore, con ben 10 giorni di allerta arancione.

