Inno russo alla premiazione della Vicenza-Bionde. «Sport è unione e condivisione»

L'80esima edizione della gara ciclistica Vicenza-Bionde non ha tradito le attese, regalando spettacolo ed emozioni forti agli appassionati di una classica per atleti under 23. E quest'anno, la Vicenza-Bionde è anche finita al centro dell'attenzione internazionale, purtroppo però non per ragioni sportive.

A fare scalpore non sono stati i 164 atleti partiti da Soave e neanche la gara che si è rivelata veloce e combattuta. Al centro della discussione è finito il cerimoniale della premiazione che si è tenuta a Bionde di Salizzole. La vittoria dell’atleta russo Viktor Bugaenko è stata infatti celebrata sul palco con tutti gli onori del caso, compreso l’inno nazionale russo, che già era risuonato sul palco di Bionde nel 2019 e nel 2021 in occasione dei successi del russo Gleb Syritsa.

Nel 2019 e nel 2021, però, la Russia non aveva ancora invaso l'Ucraina e l'unione ciclistica internazionale non aveva di fatto messo al bando tutte le squadre ciclistiche affiliate alla federazione russa. Bando che comunque non riguarda gli atleti russi, i quali possono gareggiare con squadre di altri paesi. E così sta facendo Bugaenko, che corre con la formazione spagnola della Baix Ebre.

Il risuonare delle note dell'inno russo, il 28 aprile scorse, ha indispettito a distanza di qualche giorno la federazione ciclistica ucraina, la quale ha chiesto all'unione ciclistica internazione di sanzionare la federciclismo italiana. Sanzione che probabilmente non ci sarà perché la Vicenza-Bionde non è una competizione internazione e, in Italia, la federciclismo non ha diramato nessuna disposizione che vieti di suonare l'inno russo.

Non dovrebbero rischiare nulla, dunque, gli organizzatori della Vicenza-Bionde, i quali fanno parte della Us Bionde presiduta da Filippo Scipioni. «Sono sinceramente sorpreso dell'attenzione che la vicenda ha sollevato - ha commentato Scipioni - Noi siamo uomini di sport e crediamo nei valori che, attraverso il ciclismo, la nostra manifestazione promuove da 80 anni: per noi lo sport è unione, festa e condivisione. Da tre anni è sempre presente al via una formazione ucraina così come non abbiamo mai chiuso le porte alle squadre che al proprio interno annoverano atleti russi. Per una manifestazione dilettantistica inserita nel calendario nazionale come la nostra, mi risulta che non ci siano regole che vietino di suonare l'inno russo in caso di vittoria di atleti provenienti da questa nazione o, se ci sono, non ci sono mai state comunicate. Ricordo che nel 2013 a vincere fu Marlen Zmorka, un atleta ucraino, e in quell'occasione fu suonato l'inno del suo Paese: per noi, gente di sport, vedere un ragazzo di 20 anni o poco più che vince al termine di 180 chilometri di fatica è sempre una festa, indipendentemente dalla maglia che indossa o dalla nazione di appartenenza. Molti di questi atleti vengono da terre lontane e noi ci prodighiamo per farli sentire sempre ben accolti e coccolati: quando Bugaenko è salito sul primo gradino del podio non ci siamo posti alcun problema e abbiamo notato che al ragazzo ha fatto piacere sentire le note del suo inno, è stato un pò come farlo sentire a casa. Personalmente ricordo che una volta erano le Olimpiadi a fermare le guerre, penso che anche nello sport non ci dobbiamo mai dimenticare dei valori che ci accomunano e ci fanno promuovere prima di tutto la pace. L'inno russo a Bionde non è stato suonato in relazione al conflitto in atto tra Russia e Ucraina ma per festeggiare il successo di un ragazzo di 20 anni che aveva appena vinto la nostra corsa al termine di una cavalcata solitaria che ha entusiasmato il pubblico presente. Ogni altra lettura o ogni altro significato sono del tutto sconnessi dalla realtà dei fatti e completamente pretestuosi».

E per difendere l'operato degli organizzatori, è intervenuto anche il consigliere regionale veronese Stefano Valdegamberi: «Ma lo sport non dovrebbe favorire la conciliazione e l'amicizia tra i popoli? Gli organizzatori della competizione hanno avuto il coraggio di superare delle norme che sono palesemente discriminatorie. Norme che sono ingiuste e contrarie ai valori dello sport, che negano agli atleti la loro identità nazionale. Troppo spesso in questi ultimi anni lo sport, la cultura, la musica e l’arte sono state vittime di vergognose azioni russofobiche e sono state utilizzate come armi per seminare odio contro il popolo russo. Non è così che si promuove la pace. Gli artisti e gli sportivi devono essere lasciati fuori dalle diatribe politiche. Agendo in questo modo, l’Occidente si mette dalla parte del torto dinanzi agli occhi del popolo russo e ottiene l’effetto opposto di irrigidire le posizioni. Perché queste sanzioni non sono adottate anche contro gli Stati che hanno scatenato conflitti con centinaia di migliaia di morti? Lo sport, la cultura, la musica e l’arte devono essere utilizzate per abbattere le barriere, per avvicinare popoli e nazioni. Mai per fare il contrario».