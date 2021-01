Con le prime lezioni "a distanza" parte il corso della scuola di polizia

Domani, 27 gennaio, con i saluti del direttore Gianpaolo Trevisi e le prime lezioni, inizieranno il 212esimo corso i 65 allievi agenti assegnati alla scuola di polizia di Peschiera del Garda.

Il nuovo corso, formato in totale da quasi 1.000 Allievi, e distribuito in altre 7 scuole in Italia, si è costituito avendo proceduto allo scorrimento della graduatoria del concorso pubblico del 2017. Le 18 ragazze e i 47 ragazzi, molti dei quali in possesso di lauree e provenienti dal Nordest e dalla Sicilia, a causa della situazione legata al Covid-19, inizialmente seguiranno da casa gli approfondimenti professionali compatibili con l'erogazione di interventi formativi a distanza. Nel mese di marzo, poi, tutti insieme o a gruppi, a seconda dell’andamento dell’emergenza sanitaria, raggiungeranno la scuola per la parte residenziale del corso e per l'insegnamento delle materie pratiche. Il corso prevede una fase di formazione di sei mesi e un periodo di applicazione pratica presso gli uffici e i reparti di assegnazione della durata di quattro mesi.

L'inizio di questo corso segue la conclusione di corsi precedenti, che sono stati svolti nel migliore dei modi, nonostante le necessarie misure anti contagio, utilizzando già la formazione a distanza.

Tra i 65 allievi agenti di Peschiera del Garda, grazie alla particolare e preziosa possibilità offerta dall’assunzione diretta dei familiari di vittime del dovere, saranno presenti anche Gabriele Beolchi e Chiara Pilato, i cui padri hanno perso la vita in servizio, e Giovanni Pezzi, il cui fratello, fra l'altro ex allievo a Peschiera, è deceduto a causa di un incidente stradale accaduto nel corso di un intervento.

Il direttore Trevisi ha evidenziato come ci terrà a partire proprio da queste tre storie per dare avvio al cosiddetto «Percorso Valoriale», un insieme di lezioni, conferenze e incontri, tra i quali si evidenzia anche quello con il questore Ivana Petricca, con i quali si cercherà di trasmettere i valori che saranno alla base della missione degli allievi.