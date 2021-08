Arrivati 126 allievi agenti che si formeranno nella scuola di polizia di Peschiera

Il direttore della scuola Gianpaolo Trevisi: «Tutto ciò che cercheremo di trasmettervi non servirà a nulla, se quando inizierete il vostro servizio, non il vostro lavoro, non ci metterete il cuore»

Ieri, 23 agosto, hanno raggiunto la Scuola della Polizia di Stato di Peschiera del Garda i 126 allievi agenti che prenderanno parte al 215esimo corso di formazione. Il corso sarà seguito dai vincitori del concorso pubblico, indetto nel maggio del 2020 per l'assunzione di allievi agenti, riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale. Il corso durerà otto mesi e sarà strutturato in due periodi formativi: il primo di sei mesi, finalizzato alla nomina ad agente in prova; il secondo di due mesi, riservato all'applicazione pratica presso i reparti di assegnazione.

I 1.357 allievi agenti dell'intero corso nazionale sono stati distribuiti, oltre che in quella di Peschiera del Garda, anche nelle scuole di Alessandria, Brescia, Campobasso, Piacenza, Trieste e Vibo Valentia. In particolare, il nuovo corso della scuola di Peschiera è composto da 102 uomini e 24 donne, tutti molto giovani (età media 23 anni) e provenienti soprattutto da Lazio, Veneto, Umbria e Campania.

I frequentatori svolgeranno i sei mesi in presenza, nel pieno rispetto delle regole anti-Covid, utilizzando nel migliore dei modi i diversi spazi alloggiativi e didattici della scuola. E già da ieri pomeriggio, terminate le procedure di assunzione in forza e di vestizione, i giovani hanno iniziato a seguire le prime lezioni pratiche e teoriche per cominciare ad apprendere tutto ciò che è necessario per divenire degli ottimi operatori di polizia.



(Un momento della vestizione)

Il direttore della scuola Gianpaolo Trevisi, nel dare il benvenuto ai nuovi allievi agenti, ha voluto mostrare loro video e foto in cui si vedono i poliziotti dell'aeroporto di Fiumicino, che nei giorni scorsi hanno accolto le famiglie e soprattutto i bambini afghani. «Vi insegneremo a sparare, vi insegneremo le tecniche operative e la difesa personale, vi insegneremo a guidare i nostri mezzi e a lavorare in ordine pubblico; vi insegneremo diritto costituzionale, diritto penale, procedura penale, atti di polizia giudiziaria e tante altre materie, ma tutto ciò che cercheremo di trasmettervi non servirà a nulla, se quando inizierete il vostro servizio, non il vostro lavoro, non ci metterete il cuore - ha detto Trevisi - Sappiate, però, che in realtà il vostro servizio inizia oggi, cominciando a mettere il massimo dell’impegno e dell’entusiasmo nel vostro meraviglioso e impegnativo percorso formativo. Non vi chiederemo di non fare errori, ma di non ripetere domani, quello fatto oggi».