Un nuovo parco per Lugagnano di Sona, iniziati i lavori. Il sindaco: «Area verde di grandi dimensioni, non il solito fazzoletto di terra»

Sono iniziati in questi giorni i lavori per il nuovo parco che verrà realizzato a Mancalacqua, in una superficie di «circa 4.000 metri quadrati», vicino alla zona residenziale di via 7 luglio 1797. Ne dà notizia in una nota l'ammninistrazione comunale che poi precisa: «All’interno dell’area verde verranno messe a dimora una trentina di piante ad alto fusto, mentre alcuni avvallamenti sono stati studiati per dare movimento al paesaggio».

Secondo quanto si apprende, l’acquisto dell’area, i lavori, completi di panchine, cestini portarifiuti e impianti di illuminazione è costata «133mila euro frutto di una perequazione e rappresenta il primo lotto di un’area a servizi che verrà successivamente ampliata con una ulteriore superficie a parco e la realizzazione della piazza di Mancalacqua».

A spiegarlo nel dettaglio è lo stesso primo cittadino di Lugagnano di Sona, Gianluigi Mazzi: «Per la prima volta a Lugagnano, viene pensata un’area verde di grandi dimensioni, non il solito fazzoletto di terra destinato a parco giochi. E, una volta terminata anche la seconda fase con piazza e ulteriore parco, anche Mancalacqua avrà un luogo di socialità e ritrovo, assente da sempre, in questa zona protagonista negli anni di un’importante espansione abitativa».

Lo stesso sindaco Mazzi ha poi ribadito che si tratta di «una possibilità che si può concretizzare solo perché questa amministrazione ha preferito acquisizioni patrimoniali anziché economiche nelle perequazioni collegate al Piano degli Interventi». Una volta ultimata, viene infine spiegato nella nota del Comune di Lugagnano di Sona, l’opera consentirà il passaggio ciclo-pedonale da via 7 luglio 1797 a via Brenta e all’arteria principale di via Mancalacqua.