Abeo inaugura lavori per quattro alloggi da destinare a pazienti pediatrici

Ieri, 1 febbraio, accanto a Villa Fantelli, sede di Casa Abeo a Verona, è iniziata la costruzione dei quattro alloggi che Abeo destinerà a piccoli pazienti dell'oncoematologia pediatrica dell'Aoui e alle loro famiglie, per farli sentire a casa anche se sono lontani da casa. Un progetto nato da un desiderio che, giorno dopo giorno, è diventato sempre più concreto. E ieri, i rappresentanti dell'associazione insieme ad alcune autorità, tra cui il presidente della Regione Luca Zaia, hanno potuto inaugurare i lavori.

I miniappartamenti offriranno ai pazienti e alle loro famiglie svariati benefici. Gli edifici, una volta ultimati, saranno vicini al reparto di oncoematologia pediatrica e questo faciliterà le normali attività quotidiane del paziente. E saranno ancora più vicini a Casa Abeo, dove l'associazione mette a disposizione dei malati tante attività ludico-ricreative. Inoltre, la privacy degli alloggi garantirà migliori condizioni migliori dinamiche alla vita familiare.

«La malattia di un bambino è sempre un momento di difficoltà, non solo per il piccolo, ma anche per i suoi genitori e la famiglia - ha dichiarato il presidente della Regione Veneto Luca Zaia - Per questo sono grato ad Abeo che dal 1993 si prende cura del bambino oncoematologico, promuovendo iniziative e assistenza sia sotto il profilo della prevenzione sia della diagnosi e del trattamento volto alla riabilitazione e al reinserimento in una vita normale, diritto quest’ultimo da tutelare senza se e senza ma. Non è poi un caso che la realtà di Abeo sia nata e cresciuta in Veneto, dove una persona su cinque fa quotidianamente volontariato. Con Casa Abeo ho avuto la conferma della grande generosità del volontariato veneto, un mondo che, come spesso amo ripetere, se non ci fosse bisognerebbe inventarlo».

E anche la Prefettura ha fornito il suo supporto, come ricordato dal prefetto Donato Cafagna. «Abbiamo promosso una serata di beneficenza a Natale. E questi gesti di solidarietà operosa gettano fondamenta, alzano muri, diventano luogo di accoglienza per le famiglie e i bambini assistiti dall'azienda ospedaliera di Borgo Trento, un’eccellenza del sistema sanitario che, grazie ad Abeo, si prende cura anche della salute affettiva di chi ha bisogno di sentirsi a casa».

Ed il direttore dell'Aoui Marco Callisto ha aggiunto: «Sempre di più Abeo è una presenza qualificata e insostituibile per la sanità veronese. Il loro impegno ventennale al fianco della nostra oncoematologia pediatrica permette alla nostra azienda di essere al fianco non solo dei piccoli pazienti ma anche delle loro famiglie. Il valore pubblico della sanità è realizzato anche grazie ad associazioni come Abeo, che permettono alle strutture di raggiungere la più elevata accessibilità degli utenti».

«Chi di noi non ha mai esclamato con gioia, dopo una giornata di duro lavoro o dopo una lunga assenza da casa: finalmente a casa? - queste le parole del presidente Abeo Alberto Bagnani - A tanti bambini ed alle loro famiglie questo è precluso, perché la malattia li priva per lunghi periodi della possibilità di andare casa. L’ospedalizzazione è necessaria per la diagnosi, per le cure ma per quanto si cerchi di umanizzarla sempre più e meglio, resta sempre un’esperienza impegnativa soprattutto per i piccoli pazienti; così è nata l’idea di dare la possibilità a questi bambini e ai loro genitori di avere una casa vicino all'ospedale, nelle fasi più delicate del percorso di cura. Daremo l’opportunità a coloro che vengono da lontano la possibilità di sentirsi a casa nonostante siano in ospedale, daremo loro il piacere di rincasare e trovare un ambiente caldo ed accogliente dove riassaporare la serenità e l’intimità perduti da tanto tempo. Crediamo che questa possibilità contribuisca a supportare al meglio l’impegno dei pazienti e dei loro genitori nel percorso di cura e a migliorare la loro qualità di vita durante le cure soprattutto nei pazienti più complessi. Inoltre, la contiguità con il reparto di oncoematologia pediatrica rappresenta un fattore di sicurezza per assicurare la continuità assistenziale del paziente o la rapidità in caso di necessità urgenti. La vicinanza a Casa Abeo poi, permetterà ai piccoli ammalati di usufruire delle attività ludico-ricreative e del supporto del nostro personale riabilitativo».

Da sempre vicino ad Abeo e alle sue importanti attività di cura e sostegno, il rettore dell'università di Verona Pier Francesco Nocini si è complimentato con l'associazione e con i suoi molti sostenitori. E l'assessora alle politiche sociali del Comune di Verona Luisa Ceni ha aggiunto: «Dopo Villa Fantelli, ci apprestiamo a vedere realizzato un altro piccolo grande miracolo, frutto della straordinaria solidarietà di cui è capace Verona. L’auspicio è che i lavori possano procedere spediti, ogni minuto è prezioso per i bimbi che insieme alle loro famiglie troveranno in questi alloggi una casa temporanea di speranza».

E infine ha preso la parola il dottor Simone Cesaro, direttore del reparto di oncoematologia pediatrica. «La realizzazione di questo progetto rappresenta un importante risultato per Abeo e testimonia la sua continua azione di supporto in favore del reparto e dei bambini di cui si prende cura. L'oncoematologia pediatrica di Verona, dalla sua fondazione, si è presa carico di 1.158 bambini con malattie oncologiche o ematologiche gravi effettuando dal 2010 ad oggi 180 trapianti di cellule staminali emopoietiche ed ottenendo, per le malattie oncologiche, una percentuale di sopravvivenza dell’87%. Circa il 30% dei pazienti ricoverati sono da fuori provincia o da fuori regione o da paesi extra-Italia».