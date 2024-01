Per la prima domenica del 2024 torna in città l'ingresso a un euro nei musei civici di Verona

Il primo appuntamento del 2024 con l’ingresso ad 1 euro nei musei civici veronesi è per domenica 7 gennaio. I visitatori e i cittadini che saranno in città per la festa dell’Epifania potranno approfittare dell’iniziativa che viene proposta nel primo fine settimana del mese. Un’opportunità per immergersi, ad un prezzo speciale, nell’arte, nella cultura e nella storia di cui Verona è straordinariamente ricca.

Domenica 7 gennaio, con la tariffa agevolata di 1 euro a persona, sarà possibile accedere nei seguenti musei civici cittadini:

Anfiteatro Arena

Casa di Giulietta (ingresso dal Teatro Nuovo in piazzetta Navona)

Galleria d'Arte Moderna Achille Forti

Museo Archeologico al Teatro Romano

Museo degli Affreschi "G.B. Cavalcaselle" e Tomba di Giulietta

Museo di Castelvecchio

Museo di Storia Naturale

Museo Lapidario Maffeiano

Torre dei Lamberti (prenotazioni al numero 045 9273027)

Per la Casa di Giulietta i biglietti saranno disponibili solo online, fino a esaurimento delle disponibilità, sul sito: museiverona.com.