Contro il gioco d'azzardo e la guida in stato alterato, continua il tour di Giochi Puliti

L'info-point dell'Ulss 9 Scaligera farà tappa alla Sagra di Castagnaro e per due volte alla Piscina delle Rose di Casaleone

Dopo la presenza alla Sagra della Madonna del Carmelo di Nogara, a "E... state in Piazza" di San Pietro di Morubio ed all'interno del Parco in Musica di Oppeano, l'info-point Giochi Puliti dell'Ulss 9 Scaligera farà tappa sabato prossimo, 31 luglio, alla Sagra di Castagnaro, in collaborazione con l'amministrazione comunale che ha aderito all’iniziativa.

«Dopo un anno segnato dalla pandemia e dall’impossibilità di essere presenti sul territorio, i progetti Giochi Puliti e Tutor tornano a fare sensibilizzazione e informazione negli eventi all'aperto - ha commentato Sabrina Migliozzi, direttrice dell'unità sulle dipendenze di Bussolengo e Legnago dell'Ulss - Questi progetti, in collaborazione con la cooperativa Energie Sociali, operano da anni sul territorio con una serie di interventi nei luoghi del divertimento e dell’aggregazione con l’obiettivo di aumentare la consapevolezza dei danni degli alteranti sullo stato psicofisico e sui rischi della guida sotto l'effetto di sostanze legali e illegali».

Nello spazio dell'info-point sarà possibile provare un simulatore che riproduce la guida sotto l'effetto di sostanze e prendere così coscienza delle alterazioni che influiscono sulla performance. Saranno messi a disposizione etilo-test monouso per tutti coloro che accederanno allo spazio informativo.

Altro tema su cui verrà posta attenzione è il gioco d’azzardo. Verrà distribuito materiale informativo specifico ideato all’interno dei progetti "Safe Night in Game" ed "Esci dai Giochi".

L'info point sarà poi presente nelle serate di venerdì 6 agosto e giovedì 12 agosto grazie alla sensibilità del gestore e all'amministrazione comunale di Casaleone, alla Piscina delle Rose, diventato ormai punto importante di ritrovo dei giovani del territorio.