Ancora influenza aviaria nel Veronese, scoperto focolaio a Ronco all'Adige

È tornata l'influenza aviaria in provincia di Verona. In questo secondo semestre del 2022, il primo allevamento industriale scaligero in cui è stato identificato il virus ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 è localizzato a Ronco all'Adige. È un allevamento di polli da carne di tipo broiler che conteneva circa 53mila capi.

La comunicazione al Ministero della Salute del focolaio di aviaria è arrivata nei giorni scorsi. A inviarla è stato il centro di referenza per l'influenza aviaria dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (Izsve), il quale ha aggiornato al 18 ottobre i casi accertati di influenza aviaria in Italia.

Nella seconda metà di quest'anno, il virus è stato scoperto in una trentina di animali selvatici tra Lombardia, Emilia Romagna e Veneto. Il 22 settembre scorso è stato scoperto per la prima volta in un allevamento di pollame domestico nel Trevigiano e fino a qualche giorno fa era stato l'unico focolaio in Italia. A questo, però, si è però aggiunto ora quello di Ronco all'Adige.

Il focolaio veronese è stato scoperto tramite un campionamento eseguito ad inizio settimana dai veterinari dell'Ulss 9 Scaligera. Un campionamento ordinato in seguito ad alcuni decessi insoliti tra gli animali. Le analisi hanno confermato la presenza di influenza aviaria nell'allevamento di broiler. A conferma avvenuta, si è riunita l'unità di crisi ed è stato poi dato il via all'abbattimento dei capi e alle altre procedure di prevenzione.