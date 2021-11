Influenza aviaria in espansione nell'Est Veronese, scoperti altri focolai

Aumentano i focolai di influenza aviaria in provincia di Verona. Dopo i primi due allevamenti colpiti a Ronco all'Adige, è stata confermata la positività per virus influenzale sottotipo H5N1 altamente patogenico su campioni prelevati in altri due allevamenti di tacchini da carne, sempre a Ronco all'Adige. Queste due ulteriori conferme portano a quattro il numero dei focolai per influenza aviaria nel Veronese e pare che il virus abbia raggiunto anche un quinto allevamento di tacchini a San Bonifacio.

I servizi veterinari dell'Ulss 9 Scaligera stanno applicando tutte le misure di contenimento previste dalla legge, compreso l'abbattimento degli animali presenti negli allevamenti. Sono state, inoltre, rimodulate le zone di restrizione delle movimentazioni e prosegue il rintraccio dei contatti epidemiologici.

Quello dell'influenza aviaria rimane comunque un virus che si trasmette tra animali e non all'uomo.