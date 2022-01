Influenza aviaria, 308 focolai in Italia. Circa 18 milioni i capi abbattuti

Sono 308 i focolai di influenza aviaria che da ottobre al 18 gennaio (data dell'ultimo rilevamento dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie) hanno interessato gli allevamenti di pollame da carne in Italia. I capi abbattuti per fermare il virus sono circa 18 milioni, ma almeno gli abbattimenti e le altre misure di prevenzione stanno funzionando. Dall'11 gennaio, infatti, i nuovi focolai censiti sono stati solo due, mentre il loro numero nei mesi scorsi cresceva ad un ritmo più elevato.

Scarica qui la lista dei focolai di influenza aviaria aggiornata al 18 gennaio 2022

Con 179 focolai su 308, la provincia di Verona è il territorio più colpito dall'aviaria e le ricadute dal punto dal punto di vista economico sono gravi. Per questo la politica si sta muovendo per ottenere aiuti per gli allevatori. Aiuti che, però, potrebbero arrivare anche dal settore bancario. Il presidente di Confagricoltura Massimiliano Giansanti ha infatti presentato una lista di richieste ai maggiori istituti di credito italiani. Giansanti ha proposto che le banche vengano incontro agli allevatori colpiti attraverso la sospensione delle rate dei finanziamenti in scadenza e il consolidamento e la trasformazione a medio-lungo termine delle esposizioni delle scadenze bancarie. «La situazione economico-finanziaria di molte aziende è diventata insostenibile - ha spiegato Giansanti - Il comparto avicolo sta attraversando un periodo di estrema criticità con gravi ed evidenti effetti negativi sul piano non solo economico, ma anche sociale. Interventi straordinari da parte degli istituti di credito attivati con procedure rapide e snelle supporterebbero concretamente gli allevamenti avicoli colpiti da questa emergenza».