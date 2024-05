Infermieri, in Veneto ne mancano 5 mila e calano le iscrizioni alle università di Verona e Padova

In occasione della Giornata internazionale dell’Infermiere, il sindacato Nursing Up Veneto ha tracciato un bilancio sulla situazione che caratterizza la regione del Veneto, dove operano 37.195 infermieri iscritti all’albo, ma mancano all’appello circa 5.000 infermieri a copertura di servizi assistenziali essenziali per il buon funzionamento di ospedali, centri servizi e assistenza domiciliare sul territorio, contribuendo a promuovere la salute dei cittadini.

Ma a preoccupare, secondo il sindacato, è soprattutto la forbice sempre più grande tra la dotazione organica ottimale e gli effettivi infermieri in servizio. Sebbene le università di Padova e Verona abbiano aumentato il numero di posti dei corsi di infermieristica di circa il 6%, si registra un vistoso calo medio di circa il 20% delle domande di iscrizione complessive.

Nel dettaglio: l’Università di Padova ha aumentato i suoi posti del corso di infermieristica portandoli quest’anno a 1.050, contro i 950 del 2022-2023 e gli 841 (2021-2022), ma il numero di studenti e studentesse che hanno avanzato domanda di iscrizione è calato del 20,6% (meno 222 il saldo tra 2022 e 2023, visto che le domande sono crollate da 1.076 a 854 nell’arco di un anno).

Anche all’Università di Verona, i posti sono stati incrementati: erano 874 nel 2021-2022; sono passati a 914 nel 2022-2023; e a 934 nel 2023-2024. Ma la risposta dei giovani, anche in questo caso, registra un -11,4% delle domande di iscrizione (pari a 91 adesioni mancanti tra 2022 e 2023, visto che le domande sono diminuite da 801 a 710).

«L’infermiere è l’unica figura sanitaria responsabile dell’assistenza infermieristica, nelle nostre realtà svolge la sua attività a contatto con il paziente nell’arco delle 24 ore, è quindi fondamentale nel sistema assistenziale sociosanitario. Eppure, questi dati dimostrano in maniera lampante che la professione sta perdendo appeal, nonostante gli sforzi fatti per potenziare un’offerta formativa d’eccellenza e l’urgenza di dover reperire figure dell’area infermieristica per far funzionare il nostro sistema sociosanitario, l’interesse va scemando», ha dichiarato Guerrino Silvestrini, responsabile di Nursing Up Veneto.

«Ci sono due ragioni che spiegano questo preoccupante fenomeno: la condizione lavorativa proibitiva e la scoraggiante prospettiva economica - ha aggiunto il responsabile di Nursing Up, Silvestrini - chi lavora è chiamato a dare sempre di più in termini di orario aggiuntivo, salti di riposi, notturni da gestire in carenza di organico, ma riconoscimento e gratificazioni che ne conseguono sono assolutamente inadeguati. Le conseguenze sono le dimissioni precoci dalle strutture sanitarie pubbliche.

Sotto il profilo salariale, l’anno scorso è stato rinnovato il contratto nazionale e, grazie a Nursing Up, è stata ripristinata l’indennità specifica di professione infermieristica, adesso in fase di rinnovo contrattuale ne chiediamo il raddoppio all’agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (Aran) attraverso lo stanziamento di altri 430 milioni di euro (70 euro lordi al mese). L’obiettivo è di giungere ad un aumento dello stipendio dell’infermiere e delle altre professioni sanitarie, in linea con la media europea, così da evitare la fuga dalla sanità pubblica verso la libera professione o la ricerca di nuove opportunità all’estero. Ne va della tenuta del sistema».

I dati dell’Istat collocano infatti lo stipendio della categoria infermieristica a 24.168 euro, ben al di sotto della media di retribuzione nazionale, nonché delle buste paga degli infermieri e ostetriche che lavorano Francia, Spagna, Germania e nel Nord Europa dove gli stipendi oscillano tra i 30 e i 45 mila euro.

La testimonianza di un'infermiera veronese

Queste le parole di Laura Mattioli, 50enne ed infermeria da 30 anni, che lavora in Terapia intensiva all'ospedale di Borgo Roma, rilasciate a Nursing Up Veneto.

Cosa l’ha spinta a diventare infermiere?

«Il contesto familiare, mio nonno lavorava in sala operatoria, anche mia madre ha lavorato in ospedale. I racconti che ascoltavo in casa mi hanno sempre affascinato e così ho intrapreso la strada. Il percorso è stato di ottenere la laurea in infermieristica e poi l’Azienda ospedaliera università di Padova ha investito su di me. Grazie al suo supporto e al mio impegno ho approfondito la formazione con dei master. Essere infermiere oggi è un percorso che mi sento di consigliare ai miei coetanei, perché può essere straordinariamente stimolante. È vero che stiamo vivendo un periodo difficile, in cui la professione è un po’ in ombra, le riconoscenze che arrivano sono poche, però si vivono grandi soddisfazioni e si può crescere acquisendo competenze sempre più elevate. È un investimento anche dopo la laurea, si continua a imparare, è un lavoro che permette di evolvere e crescere anche dopo la laurea. Il nuovo contratto prevede proprio questo tipo di specializzazione sempre più mirata. La mia Azienda sta incentivando e investendo molto nella formazione del suo personale e soprattutto, sta favorendo con incarichi le figure specializzate. Penso all’infermiere stomaterapista, all’infermiere case manager che segue il percorso di cura dei pazienti dentro e fuori dall’ospedale, all’infermiere di area critica, ai colleghi che fanno il master in coordinamento delle unità operative. Noi infermieri siamo continuamente sollecitati e ci piacerebbe avere un giusto riconoscimento all’impegno che mettiamo, penso all’emergenza Covid, alle nuove tecnologie che ci richiedono continue implementazioni, ai reparti hub che a Padova rappresentano un unicum, ma qui siamo anche i meno pagati del Veneto e quindi il nostro appello è a equiparare i nostri stipendi alle altre aree della regione».

Un paziente che le è rimasto particolarmente nel cuore?

«Noi operiamo soprattutto pazienti oncologici, nel cuore mi sono rimaste delle storie incredibili, persone che hanno anche più tumori e uno spirito di sfida verso la malattia e di amore per la vita ineguagliabili. Ogni volta mi colpisce la loro forza, che dà forza anche a noi. Noi infermieri siamo al loro fianco e quindi mi porto con me tutti pazienti. Uno di loro un giorno mi ha detto: oggi vengo a operarmi per la seconda volta, dopo l’intestino, il fegato, ma la scorsa settimana ho fatto il giro del lago di Garda in bici e sono felice. È un insegnamento».