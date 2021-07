«Infermieri vaccinatori in Fiera non pagati». Uil Fpl Verona si rivolge a Figliuolo

Per il mancato pagamento degli infermieri impegnati nella campagna vaccinale alla Fiera di Verona, la sezione locale del sindacato Uil Fpl si rivolge direttamente al generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario straordinario nominato dal Governo per l'emergenza Covid-19.

Il segretario generale di Uil Fpl Verona Stefano Gottardi ha ricordato che lo stesso Figliuolo aveva visitato il Veneto, nel maggio scorso, facendo tappa anche a Verona ed elogiando l'ottimo lavoro del personale impiegato nella campagna vaccinale contro il coronavirus. «Sono bravi, ma non sono stati retribuiti per l'attività che hanno svolto - ha dichiarato Gottardi - Non ci potranno contare per pagarsi le ferie come qualcuno di loro sperava e come giustamente avrebbe avuto diritto. Le aziende sanitarie pagano i fornitori e i liberi professionisti entro 60 giorni, quindi, perché a questi lavoratori non può essere concesso lo stesso trattamento? Dopo 7 mesi, che il personale infermieristico ha fatto fronte a questo impegno, oltre a quello già gravoso nelle strutture ospedaliere, crediamo sia moralmente ed eticamente corretto pagare ciò che gli spetta. Il personale infermieristico è prevalentemente donna (83%) e organizzare turni aggiuntivi in Fiera a Verona vuol dire sacrificare riposi e giorni di recupero destinati alla famiglia, ai genitori e ai propri cari. Il nostro interlocutore dovrebbe essere la Regione Veneto, ma non risponde mai. Per questo indirizziamo la richiesta al generale Figliuolo».