Indice di sportività, Verona 31esima. In un anno perse 12 posizioni

Una squadra di calcio in Serie A e due in Serie C, una squadra di pallavolo maschile nel massimo campionato italiano ed una di basket nel torneo cadetto, oltre ad eccellenze nel ciclismo, nel rugby, ed anche nel calcio a cinque. A tutto questo, si deve poi aggiungere una grande capacità di organizzare grandi eventi sportivi, come gli arrivi del Giro d'Italia negli anni scorsi o la sfida tra Italia e Romania nell'europeo di volley femminile disputata questa estate nell'Arena. Verona è una città che ama e vive di sport, ma non così tanto come sembra. Stando, infatti, all'indice di sportività calcolato da Pts per Il Sole 24 Ore, Verona non è nemmeno tra le prime 30 città in Italia. Il capoluogo scaligero è 31esimo nella classifica nazionale che misura la diffusione e la qualità dei sistemi sportivi territoriali. E tra le città venete prese in esame, Verona è quinta, dietro a Vicenza, Treviso, Belluno e Padova.

La classifica e i risultati di questa ricerca sull'indice di sportività delle città italiane è stata pubblicata ieri, 11 settembre, ed è costruita sulla base di 32 indicatori. I dati presi in esame riguardano, ad esempio, la pratica sportiva, i risultati delle squadre e dei singoli atleti, l’investimento in infrastrutture, l’offerta di turismo sportivo ed alcuni aspetti sociali come lo sport femminile, lo sport paralimpico e a quello dei bambini. Il Sole 24 Ore ha chiesto a Pts di scattare questa fotografia per misurare l'impatto della sportività sul benessere della popolazione e la ricerca rientra nel progetto più ampio che mira a calcolare la qualità della vita delle città italiane.

A livello nazionale, il podio è occupato da Trento al primo posto. Trieste seconda e Cremona terza. Tra le prime 10 classificate, c'è solo una città veneta ed Vicenza al sesto posto.

Verona è 31esima, anche se in alcuni parametri risulta ai primi posti a livello nazionale. Verona è infatti settima per tasso di praticabilità sportiva; settima per risultati, organici e società di ciclismo; e undicesima per addetti, fiere e imprese per lo sport. Al tempo stesso ci sono però degli indicatori che pongono Verona molto in basso in classifica come il 77esimo posto in Italia per finanziamenti pubblici e privati in progetti del Pnrr per lo sport, il 66esimo posto per gli sport all'aria aperta come triathlon, tiro a volo o tiro con l'arco e il 52esimo per gli sport indoor come ginnastica, judo e scherma.

Infine, rispetto all'anno scorso, Verona ha perso dodici posizioni, passando dalla 19esima alla 31esima posizione, in un ambito che il sindaco della città Damiano Tommasi non ha voluto delegare a nessun assessore ma tenendolo per sé. Una scelta che ora viene giudicata un errore da Verona Domani. «Tommasi, con la sua poca esperienza, non ha tenuto conto della grande fatica che richiede gestire la delega allo sport - è la critica della forza politica di opposizione - Le associazioni sportive vanno ascoltate e coltivate in un percorso duraturo e stabile. Non è pensabile che il sindaco di una città medio-grande come Verona, oltre a tutti gli impegni quotidiani, possa dedicarsi anche alla gestione di un assessorato così importante. Infatti i risultati non hanno tardato ad arrivare. In solo un anno la nostra città ha fatto un balzo indietro di 12 posizioni. E i veronesi vogliono vedere i risultati tanto promessi in campagna elettorale. La situazione a Verona era talmente pessima che il sindaco Tommasi ha deciso di non migliorarla, ma anzi di abbandonare a sé stessi sport, sicurezza, pulizia e ordine pubblico».